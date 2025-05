Vélez-Málaga hat dreißig Freiluft-Sportparks eingerichtet

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Dienstag, 27. Mai 2025 Compartir

Der Bürgermeister von Vélez, Jesús Lupiáñez (PP), präsentierte letzten Freitag in Begleitung der Ortsbürgermeister von Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, und von Caleta de Vélez, David Segura, die Fertigstellung und Inbetriebnahme eines neuen Freiluft-Sportparks in der Urbanisation Alexia. «Die neue Anlage in der Nähe der Avenida de Andalucía ist von entscheidender Bedeutung für die Bewohner dieses Gebiets», hob der Ratsherr in einer Erklärung hervor. «Dieser Übungsplatz, der mit verschiedenen Geräten ausgestattet ist, wird dazu beitragen, die Lebensqualität der Nutzer zu verbessern, und eine gute körperliche Verfassung zu bewahren».

Dieser neue Bewegungspark ist einer von 30 derartigen Anlagen, die über das gesamte Gemeindegebiet verteilt sind. Einige davon sind neu, wie etwa die Einrichtungen in Cajíz oder Los Puertas. «Damit entsprechen wir der großen Nachfrage der Einwohner, die begeistert sind, da es sich um voll ausgestattete Sportanlagen mit verschiedenen Geräten für eine ausgewogene Bewegung handelt».

Der in der Urbanisation Alexia gelegene Freiluft-Park verfügt über sechs Geräte, die für ein moderates und funktionelles körperliches Training mit verschiedenen Modalitäten ausgelegt sind, darunter Skaten, Radfahren, Skilanglauf und Mobilität für die Taille. Der für diese Aktion vorgesehene Betrag beläuft sich auf 12.607 Euro. «Unser Ziel ist es, die Gesundheit unserer Einwohner durch Bewegung zu verbessern», sagte der Bürgermeister.

David Segura schätzte die Qualität der neuen Einrichtungen, die über «sechs Übungselemente, eine Informationstafel mit den Regeln des Parks und eine eigene Zertifizierung verfügen». Er wies auch darauf hin, dass diese Aktion zugleich «die erste Phase für die Umgestaltung des Platzes selbst ist, der mit einer zukünftigen Investition neu geordnet werden soll. In diesem Zuge werden auch Bäume gepflanzt, die für mehr Schatten sorgen werden». Ferner kündigte Segura an, zur weiteren Belebung des Platzes mehr Elemente im nördlichen Bereich zu platzieren. Abschließend dankte er dem Bürgermeister für die in diesem Bereich getätigten Investitionen und «für das Vertrauen in die Ortschaft La Caleta».