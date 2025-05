Weiterer Aussichtspunkt und Fußgängerzugang am Strand El Salón geplant

E. C.

Das Rathaus von Nerja gab letzten Freitag bekannt, dass die Stadt das Gelände des ehemaligen Nachtclubs Narixa in der Calle Tajillo 3 erworben hat, mit dem Ziel, der Gemeinde einen «neuen öffentlichen Raum zu bieten, der einen Panorama-Aussichtspunkt mit Meerblick und Fußgängerzugang zum Strand El Salón und zum Aussichtspunkt Chanquete umfasst». Es handelt sich um den zweiten Zugang zu diesem Strand, der momentan nur vom Balcón de Europa aus zugänglich ist.

Der Nachtclub, der zeitweise einer der belebtesten der Stadt war, ist seit über zwei Jahrzehnten geschlossen. Das verlassene Gebäude befindet sich in der Nähe des Balcón de Europa und der Stadtbibliothek, die seit Februar in der Calle Iglesia gebaut wird. Nach der Unterzeichnung des Nutzungsvertrages besuchten Nerjas Bürgermeister José Alberto Armijo und der Stadtrat für Stadtplanung, Alberto Tomé, das Gebäude zusammen mit einem städtischen Techniker, um den Abriss des ehemaligen Nachtclubs voranzutreiben.

Das Stadtoberhaupt von Nerja betonte in einer Erklärung, dass mit der Eingliederung dieses Grundstücks mit einem Verkehrswert von 186.545 Euro «eine neue Touristenattraktion für Einwohner und Besucher» geschaffen wird. An der Ausarbeitung des Projekts für die künftigen Bauarbeiten werde bereits gearbeitet, so Armijo.