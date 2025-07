Meliá Internacional schließt Renovierung seines Komplexes Son Torremolinos ab: 54 Millionen Euro seit 2016

José Rodríguez Cámara Torremolinos Montag, 14. Juli 2025 Compartir

Das Don Pablo, das zusammen mit dem Don Pedro und dem Don Marco zum Hotelkomplex Sol Torremolinos Resort gehört, steht nach einer umfassenden Renovierung vor dem Beginn der Hauptsaison. Wie Jaime Floyer, Direktor dieser Hotelgruppe, erklärt, wurde das Projekt im Winter 2024/2025 durchgeführt. Diese Arbeiten sind Teil des Masterplans, den Meliá International, der Eigentümer der Unterkünfte, im Jahr 2016 aufgestellt hat. Im Fall des Don Pablo betrifft die Modernisierung die gesamte Fassade, kombiniert mit der Erweiterung von 39 Standardzimmern und der Schaffung von Junior-Suiten, alle mit Meerblick, um das Angebot für den Kunden zu erweitern.

Die Investition, die neben der Renovierung der Fassade und den neuen Zimmern auch den Umbau der Bäder in den Zimmern des Don Pablo umfasst, beläuft sich auf 13 Millionen Euro. Mit dieser Summe, so Floyer, wurden seit Beginn des Masterplans insgesamt 52 Millionen Euro investiert. «So ist aus einem Klassiker aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts ein moderner Komplex geworden, bereit für die nächsten Jahrzehnte des Qualitätstourismus an der Costa del Sol», meint Floyer.

Im Einzelnen hatten die Arbeiten mehrere Funktionen. Die erste und offensichtlichste Aufgabe bestand darin, das seit einem halben Jahrhundert bestehende Gebäude besser an den modernisierten Stil und das Ambiente des übrigen Komplexes anzupassen. Gleichzeitig wurde es leichter und energieeffizienter gestaltet.

Was die Junior-Suiten betrifft, so mussten sie in das Unterkunftsangebot aufgenommen werden, wie der Direktor des Sol Torremolinos Resort klarstellt, da sie von Kongress- und Incentive-Gruppen in der Nebensaison am Urlaubsort sehr gefragt sind. «In der Hochsaison werden sie zu Familienzimmern», sagt Floyer, der daran erinnert, dass Torremolinos, obwohl es ein sehr vielfältiges Publikum anzieht, als Urlaubsziel für Familien sehr wichtig ist.

Nach Angaben von Meliá International verzeichnet der Komplex mit seinen 325 Mitarbeitern eine halbe Million Übernachtungen pro Jahr.

Das Ziel des Masterplans, der mit dem 1974 eingeweihten Don Pablo in seine letzte Phase getreten ist, besteht nach Floyers Worten darin, dem Kunden das bestmögliche Erlebnis in den drei Gebäuden mit großen Gärten und anderen Einrichtungen zu bieten. «Jedes Jahr, mit Ausnahme der beiden Jahre der Pandemie, haben wir während der fünf Wintermonate in dem einen oder anderen der drei Hotels Renovierungsarbeiten durchgeführt», sagt der Leiter des Komplexes und erklärt: «Über eine dekorative Renovierung hinaus ging es darum, die Art und Weise zu ändern, wie die Gäste ihren Aufenthalt in den Hotels genießen. Auf diese Weise können sie alle Einrichtungen des Resorts nutzen. Es wurden sowohl außen als auch innen Wege angelegt, die die Gäste dazu einladen, sich zu bewegen und die vier Restaurants, die neun Swimmingpools und die verschiedenen Unterhaltungs- und Freizeitbereiche zu erreichen».

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Renovierung ist die Zentralisierung der Küchen der drei Hotels in einer einzigen, was einen besseren Service zu allen Jahreszeiten ermöglicht, so Floyer.

Kurz gesagt: Alle Zimmer sind komplett renoviert, ebenso wie alle noblen Bereiche und Infrastruktureinrichtungen der Gebäude. Das Kongress- und Tagungszentrum ist ebenfalls komplett auf dem neuesten Stand.