Estepona erreicht eine Nullverschuldung und wird die Grundsteuer um durchschnittlich 20 Prozent senken

Antonio M. Romero Estepona Donnerstag, 19. Juni 2025 | Actualizado 15:23h. Compartir

Die Stadt Estepona hat eine Nullverschuldung erreicht, was ihr unter anderem ermöglicht, eine Steuersenkung um durchschnittlich 20 Prozent bei der Grundsteuer (IBI), die in der diesjährigen Steuerrechnung - die zwischen August und September eingezogen werden wird - vorzunehmen. Dies bestätigte vergangene Woche der Bürgermeister der Stadt, José María García Urbano (PP), bei einem Auftritt im Plenarsaal im Beisein seines Regierungsteams und vor Vertretern aus Wirtschaft und Gesellschaft der Stadt.

Als García Urbano 2011 zum ersten Mal Bürgermeister wurde, erbte er eine Verschuldung von 304 Millionen Euro, die während der vorangegangenen sozialistischen Amtszeiten - die letzten beiden PSOE-Bürgermeister waren Antonio Barrientos und David Valadez - bei öffentlichen Verwaltungen, Organisationen, Unternehmen, Lieferanten und Finanzinstituten entstanden war. Dadurch war die Stadtverwaltung mit durchschnittlich 4.600 Euro pro Einwohner eine der am höchsten verschuldeten in Spanien geworden.

Angesichts dieser Situation hat Bürgermeister García Urbano einen Rückzahlungsplan aufgestellt, um seit 2011 durchschnittlich 60.000 Euro pro Tag für die Begleichung der Schulden bereitzustellen. Jetzt wurden die verbliebenen 26 Millionen gezahlt, die Stadt ist damit nach Angaben des Stadtkämmerers schuldenfrei.

Bei der Tilgung dieser Schulden stechen die 90 Millionen des Zahlungsplans an die Lieferanten, die 60 Millionen an die spanische Sozialversicherungskasse, die 33 Millionen, die gezahlt wurden, um den so genannten Rechnungen in den Schubladen ein Ende zu setzen, die 18 Millionen an die Steuerbehörde, die 8 Millionen der Schulden beim Wasserversorgungsunternehmen oder die 6 Millionen an die andalusische Regionalregierung für die missbräuchliche oder ungerechtfertigte Verwendung von Subventionen, die den früheren sozialistischen Regierungen gewährt wurden, hervor.

Sanierung

Eine Wirtschaftspolitik unter der Leitung von José María García Urbano, die es ermöglicht hat, die städtischen Konten zu sanieren, und die parallel dazu die Umwandlung und die städtische Modernisierung von Estepona mit neuen Einrichtungen und Infrastrukturen vorangetrieben hat, die keine neuen Schulden verursacht haben, da sie nach Angaben des Bürgermeisters bereits bezahlt wurden.

Die Sanierung der städtischen Finanzen wird es ermöglichen, die Mittel, die bisher für den Schuldendienst verwendet wurden, für öffentliche Investitionen zu nutzen, die kommunalen Dienstleistungen zu verstärken und die Unterstützung für Familien und das lokale Produktionsgefüge zu erhöhen.

Dies ist der Kontext der Steuersenkung, die García Urbano vergangene Woche ankündigte und die in Form einer durchschnittlichen Senkung der IBI um 20 Prozent in diesem Jahr erfolgen wird. Eine Maßnahme, die zu einer Senkung dieser Steuer seit 2011 um 50 Prozent führt, da auch schon in den Vorjahren eine Einfrieren oder sogar eine Senkung dieser Steuer vorgenommen wurde.

Um sein Engagement zu verdeutlichen, unterzeichnete Bürgermeister García Urbano öffentlich die Gemeindeverordnung zur 20-prozentigen IBI-Reduzierung. Eine Geste, die durch den Applaus des Publikums bestätigt wurde, das bei einer Veranstaltung anwesend war, bei der ein Video über die Entwicklung von Estepona gezeigt wurde und die mit einem Foto des Bürgermeisters mit den Ratsmitgliedern vor dem Rathaus vor einer Anzeigetafel endete, auf der die Schulden der Gemeinde im Jahr 2011 und die am Donnerstag letzter Woche angekündigte Tilgung projiziert wurden.

«Ein historischer Meilenstein»

«Ein historischer Meilenstein». So hat Esteponas Bürgermeister José María García Urbano mehrfach die Bedeutung der Schuldenfreiheit für die Stadt beschrieben. Während einer Anhörung im Plenarsaal vor Vertretern des sozialen und wirtschaftlichen Lebens der Stadt und unterstützt von den Mitgliedern seines Regierungsteams hob er die «großen Anstrengungen hervor, auf die die ganze Stadt stolz sein kann», um die «astronomischen» Schulden zu tilgen und damit ein Wahlversprechen der PP einzulösen, dessen Rückzahlung für García Urbano «eine Obsession» war.

Rückblickend erklärte García Urbano, wie die Stadtverwaltung zu den Schulden in Höhe von 304 Millionen Euro (50 Milliarden Pesetas, wie er mehrfach betonte) kam, die er bei seinem Amtsantritt im Jahr 2011 vorfand. Er äußerte sich sehr kritisch zu den früheren Verantwortlichen der Stadt – die letzten Kommunalregierungen waren in den Händen der PSOE –, die Estepona «in den Ruin» getrieben hätten, indem sie eine Wirtschaftspolitik betrieben, bei der «sich Jahr für Jahr Defizite anhäuften, da mehr ausgegeben als eingenommen wurde und dem kein Einhalt geboten wurde».

«Diese Situation ist entstanden, weil diejenigen, die dem Wohl der Stadt dienen sollten, sich an der Stadt bereichert haben. Manchmal aus Unfähigkeit, manchmal aus böser Absicht kam es zu dieser Verschuldung», erklärte der Bürgermeister, der daran erinnerte, dass er bei seinem Amtsantritt mit Situationen konfrontiert war, in denen Tankstellen keinen Kraftstoff für städtische Fahrzeuge lieferten, Endesa kurz davor stand, den Strom abzuschalten, oder städtische Angestellte ihr Toilettenpapier von zu Hause mitbringen mussten.

Ausgabenkontrolle

Angesichts dieser Situation und nach dem überzeugenden Wahlsieg 2011 begann die neue PP-Regierung mit einer Politik der umfassenden Ausgabenkontrolle (Abschaffung von Firmenhandys, Kreditkarten, Dienstwagen und Gehalt des Bürgermeisters – er wird für seine Tätigkeit als Leiter des Grundbuchamts bezahlt), der Optimierung des kommunalen Vermögens und den Abbau kommunaler Unternehmen. Gleichzeitig wurde dem Markt auf der Grundlage von Rechtssicherheit und der Beschleunigung der Verwaltungsabläufe Vertrauen signalisiert.

García Urbano betonte, dass trotz der Belastung durch die Schulden in Höhe von 304 Millionen Euro, mit denen man «15 Krankenhäuser hätte bauen, 2.500 Straßen sanieren, 50 Messegelände wie das derzeitige errichten oder 2.500 Sozialwohnungen bauen können», die Stadtverwaltung viel getan habe, um die Stadt mit neuen Einrichtungen auszustatten.

Nach Überwindung dieser «dunklen Phase» verfüge die Stadt nun über «Ressourcen, die wir zuvor nicht hatten», um etwa mehr Sozialausgaben, neue städtische Einrichtungen, Unterstützung des produktiven und sozialen Gefüges, Unterstützung im Bereich Wohnen und weitere Steuersenkungen» vorzunehmen.

Dazu betonte García Urbano, dass er die «größte Steuersenkung» in der Geschichte Esteponas vornehmen werde, beginnend mit einer 20-prozentigen Senkung der Grundsteuer für dieses Jahr für die in der Gemeinde gemeldeten Bürger und die dort ansässigen Unternehmen. «Ich glaube, und das vertritt auch meine Partei, dass das Geld am besten in den Händen derjenigen aufgehoben ist, die es erwirtschaften», erklärte er.