Málagas veränderte Unternehmenslandschaft: weniger Bau und mehr Hotels

Cristina Vallejo Málaga Mittwoch, 28. Mai 2025 Compartir

Die Zahl der Unternehmensgründungen in der Provinz Málaga ist heute wesentlich höher als noch vor zehn Jahren. Zwischen Januar und April 2025 wurden in der Provinz 2.539 Handelsunternehmen gegründet, wie aus den aktualisierten Daten des Instituts für Statistik und Kartographie Andalusiens (IECA) hervorgeht. Diese Zahl liegt 35 Prozent über der des gleichen Zeitraums im Jahr 2015, als 1.880 neue Unternehmen entstanden. Wenn also vor zehn Jahren durchschnittlich 470 Unternehmen pro Monat gegründet wurden, sind es heute im Durchschnitt 635 neue Unternehmen pro Monat.

Die Unternehmensdynamik in der Provinz ist heute größer als vor zehn Jahren, betrachtet man aber die Entwicklung nach Branchen, stellt man fest, dass es große Unterschiede gibt: Es hat eine leichte Veränderung der Produktionsstruktur gegeben, sowohl mit Bick darauf, wie sie wächst, als auch wo die Entwicklung am schnellsten ist. So werden in einigen Bereichen wie der Landwirtschaft und dem Bauwesen weniger Unternehmen gegründet als noch vor zehn Jahren. Unter den Branchen, in denen die Unternehmensgründungen zugenommen haben, gibt es sowohl diskrete Zuwächse wie im Bildungssektor, als auch sehr explosive wie in der Logistik, im Immobiliensektor und im Hotelgewerbe.

Weniger Bautätigkeit

Einer der Wirtschaftszweige, in denen Málaga an Zugkraft verloren hat, ist das Baugewerbe. Zwischen Januar und April 2025 hat sich die Zahl der gegründeten Bauunternehmen - zu denen sowohl Bauunternehmen als auch auf Tiefbau spezialisierte Unternehmen gehören - auf 332 beschränkt. Im gleichen Zeitraum vor zehn Jahren waren es 561. Das bedeutet einen Rückgang von 40 Prozent.

Ein weiterer Bereich, der in der Unternehmensdynamik Málagas an Bedeutung verloren hat, sind die Land- und Viehwirtschaft, die Forstwirtschaft und die Fischerei, also Branchen, die mit dem Primärsektor verbunden sind. Während in den ersten vier Monaten des Jahres 2015 hier 33 neue Unternehmen gegründet wurden, sind es ein Jahrzehnt später nur noch 26, was einem Rückgang von 21 Prozent entspricht.

Alle anderen Branchen sind auf dem Vormarsch, wenn auch einige entschiedener als andere. Die Logistik etwa boomt. In den ersten vier Monaten dieses Jahres wurden fast hundert Unternehmen gegründet.

Darüber hinaus hat auch der Tourismus in den letzten Jahren eine spektakuläre Entwicklung erlebt. Insgesamt wurden im Gastgewerbe 329 Unternehmen gegründet, was einem Anstieg von 63 Prozent gegenüber 2015 entspricht. Dabei konzentriert sich das Wachstum vor allem auf die Beherbergungsbetriebe, deren Zahl sich mehr als verdreifacht hat, und zwar von 21 Unternehmen, die zwischen Januar und April 2015 gegründet wurden, auf 72 im gleichen Zeitraum dieses Jahres. Die Zahl der neuen Bars und Restaurants liegt in diesem Jahr bei 257, das sind 42 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2015.

Technologie und Kommunikation boomen

Ein weiterer Wirtschaftszweig, der in den letzten zehn Jahren in Málaga stark an Bedeutung gewonnen hat, ist der Informations- und Kommunikationssektor, vor allem aufgrund seiner technologischen Komponente. Hier hat sich die Rate der Unternehmensgründungen verdoppelt, von 52 im Jahr 2015 auf 101 im Jahr 2025.

483 neue Immobilienunternehmen zwischen Januar und April 2025 Es ist die Branche mit der höchsten Zahl von Unternehmensgründungen. Sie ist doppelt so hoch wie vor zehn Jahren.

Aber kein anderer Wirtschaftszweig übertrifft die Königin der Unternehmensgründungen in Málaga: der Immobiliensektor. In den ersten vier Monaten dieses Jahres ist ihr Bestand um 483 Unternehmen gewachsen, was mehr als eine Verdoppelung gegenüber 2015 bedeutet.

Auch bei der Industrie sind die Daten überraschend. Entstanden vor zehn Jahren im ersten Quartal 56 neuen Unternehmen, sind es in diesem Jahr 91, ein Plus von 62,5 Prozent.

Interessant ist auch die Entwicklung in zwei öffentlichen Sektoren: Bildung und Gesundheit. In ersterem wurden in den ersten vier Monaten des Jahres 34 neue Unternehmen gegründet, verglichen mit 32 im gleichen Zeitraum 2014. Im Gesundheitswesen wurden 2025 mit 54 neuen Unternehmen 24 mehr geschaffen als ein Jahrzehnt zuvor.