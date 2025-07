Immobilienschwindel: Mehr als 4 Millionen Euro wurden von 50 Personen in der Provinz Málaga erbeutet

María José Díaz Alcalá Málaga Montag, 14. Juli 2025 Compartir

Sie zogen Einzelanleger an, die mit dem Versprechen auf monatliche Renditen von mindestens 5 % durch Hypothekendarlehen und Immobilieninvestitionen große Geldsummen zur Verfügung stellten. In Wirklichkeit wurden diese neuen Gelder dazu verwendet, die Zinsen für die alten Gelder zu zahlen. Durch dieses Schneeballsystem gelang es den Mitgliedern des Netzes, mehr als 4,6 Millionen Euro von etwa 50 Personen in der Provinz Málaga zu ergaunern, darunter Bankfilialleiter und Fachleute aus dem Finanzsektor. Die Nationalpolizei hat die mutmaßlichen Drahtzieher, einen Mann und eine Frau, bereits verhaftet.

Die Nationalpolizei wurde durch eine Anzeige des Vertreters von etwa dreißig Betroffenen auf den Sachverhalt aufmerksam, die den Betrug einer auf Immobilieninvestitionen und Finanzvermittlung spezialisierten Aktiengesellschaft aufdeckte, in die die Geschädigten große Geldbeträge investiert hatten.

Die Bande war seit dem Jahr 2021 aktiv. Doch erst 2023 stellten die Angeklagten die vereinbarten Zahlungen ein und 2024 bemerkten die Opfer, dass die Investitionen in die Fonds nie wie vereinbart getätigt wurden.

So entdeckten die Polizisten der Einheit für Wirtschaftskriminalität im Rahmen der so genannten Operation «Carnivore», dass das Komplott auf der Zusammenarbeit zweier Vermittler mit Kenntnissen in Steuer- und Investitionsfragen beruhte, die als Berater und Bürgen für die Investitionen fungierten und sogar Treffen in den Büros realer Unternehmen organisierten, um den Anschein von Solvenz zu verstärken.

Nach Angaben der Nationalpolizei sollen die Vermittler die Opfer zu Investitionen veranlasst, von Provisionen profitiert und sich an der unrechtmäßigen Abzweigung von Geldern - manchmal mit Barzahlungen - und ohne entsprechende Verträge beteiligt haben. Nach den polizeilichen Ermittlungen wird das eingesammelte Kapital auf über zwei Millionen Euro geschätzt, von denen ein großer Teil außerhalb des legalen Kreislaufs, ohne Rückverfolgbarkeit oder Steuerkontrolle, verwaltet wurde.

Der Drahtzieher und Hauptverantwortliche für den Betrug war ein Mann, der völlig diskret vorging und sich sogar in einer Gemeinde im Landesinneren der Provinz versteckte, um sich der Justiz zu entziehen. Er benutzte auch seine damalige Partnerin, eine Frau, die offiziell als Verwalterin des Handelsunternehmens eingetragen war, als Strohfrau für die illegalen Aktivitäten.

Nach ihrer Verhaftung wurden die beiden Drahtzieher der Bande wegen Betrugs, Urkundenfälschung, Unterschlagung und Geldwäsche vor Gericht gestellt. Die Justizbehörde ordnete vorsorgliche Maßnahmen in Bezug auf das bewegliche und unbewegliche Vermögen der Beschuldigten sowie ein präventives Einfrieren der Vermögenswerte an.