Schlägerei im Gefängnis von Alhaurín de la Torre: Zwei Gruppen kämpfen um die Kontrolle des Moduls

María José Díaz Alcalá Alhaurín de la Torre Sonntag, 9. November 2025

Im Strafvollzugszentrum von Alhaurín de la Torre gibt es einen neuen Kampf zwischen zwei Gruppen von Insassen um die «Macht», die von der Kontrolle der Drogen bis zur Verteilung der Mahlzeiten reicht. Das Ergebnis: vier Häftlinge in Einzelhaft und mindestens sieben, die in andere Module verlegt wurden.

Die Konfrontation fand diesen Freitag im Modul 9 des Gefängnisses statt. Trotz der Anwesenheit von Justizvollzugsbeamten begannen die beteiligten Häftlinge, mehr als ein Dutzend, eine Schlägerei. Der Grund, Probleme im Zusammenhang mit dem Handel von Betäubungsmitteln im Gefängnis, wie von anderen Insassen berichtet.

«Es kommen immer noch Drogen ins Gefängnis, Drohnen fliegen über Hinterhöfe und Übergriffe auf Beamte nehmen zu».

Obwohl es den Justizvollzugsbeamten gelang, die Schlägerei zu beenden, ohne dass sie eskalierte, kritisierte die Gewerkschaft «Tu Abandono Me Puede Matar» (TAMPM), dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt. «Heute sind die Gefängnisse ein Pulverfass, die Autorität ist verschwunden», sagten sie und beschuldigten das Generalsekretariat der Strafvollzugsanstalten: «Es hat das System entwaffnet und diejenigen, die es aufrechterhalten, ihrem Schicksal überlassen».

In diesem Zusammenhang beklagten Gewerkschaftsquellen, dass «weiterhin Drogen ins Land kommen, Drohnen über die Höfe fliegen, Übergriffe auf Beamte zunehmen und der erste Grad praktisch verschwunden ist. All dies ist Teil eines Übels, das sich innerhalb der Mauern ausbreitet und gegen das niemand anzugehen scheint».