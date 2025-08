Überfälle auf Supermärkte in Coín und Cártama aufgeklärt - drei Personen festgenommen

Irene Quirante Coín Montag, 4. August 2025 Teilen

Mit Sturmhauben Vermummt und mit Messern bewaffnet. So agierten die mutmaßlichen Räuber, die vier Überfälle auf Supermärkte, drei davon von der Kette Aldi, in der Provinz Malaga verübt hatten. Die Guardia Civil hat in einer groß angelegten Operation in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei die mutmaßlichen Täter - zwei Brüder und eine dritte Person - festgenommen, als sie versuchten, einen neuen Überfall in Coín zu verüben.

Die Verhaftungen erfolgten bereits am 26. Juli. Die Ermittler der Guardia Civil hatten wochenlang nach den Tätern gesucht, die in den letzten Wochen bis zu vier bewaffnete Raubüberfälle auf Einrichtungen in Coín und Cártama verübt hatten, wie aus verschiedenen Quellen bestätigt wurde.

Einer davon ereignete sich am 7. Juli in einem Aldi in Cártama, bei dem sie mit der Beute fliehen konnten. Der Überfall ereignete sich wenige Minuten vor neun Uhr abends in dem Geschäft in der Avenida de los Juegos Olímpicos, in der Nähe der A-7057. Mehrere Personen schlugen Alarm und gaben an, dass zwei vermummte Personen mit großen Messern bewaffnet in den Supermarkt eingedrungen seien.

Einen Monat zuvor hatten zwei Personen, deren Gesichter mit Sturmhauben vermummt waren und die Messer bei sich hatten, ebenfalls einen Raubüberfall in einem Supermarkt einer anderen Kette in der Gemeinde Coín verübt. Es scheint auch, dass sie mit einem anderen Raubüberfall in Verbindung stehen, der vor wenigen Tagen verübt wurde und bei dem der Modus Operandi praktisch derselbe war.

Die Ermittlungen trugen Früchte, und es gelang den Ermittlern, das von den Räubern bei ihren Überfällen verwendete Auto zu identifizieren und zu lokalisieren. So beobachteten die Beamten am 26. Juli, wie die drei Verdächtigen in das Fahrzeug stiegen. Den Angaben zufolge handelte es sich um zwei Brüder, die mit einer dritten Person unter einer Decke steckten. Es wurde eine diskrete Verfolgung eingeleitet, bei der mehrere Zivileinheiten sowie Mitglieder der örtlichen Polizei eingesetzt wurden.

Gegen 20.40 Uhr stiegen die beiden Brüder aus dem Auto aus, während die andere Person im Wagen zurückblieb, bereit loszufahren und zu fliehen, sobald der Überfall beendet war. Die mutmaßlichen Angreifer hatten kaum Zeit, in den Supermarkt einzubrechen.

Die Beamten konnten den Raubüberfall sofort vereiteln und die drei Personen festnehmen.

Nach Angaben des Obersten Gerichtshofs von Andalusien (TSJA) wurden die drei Festgenommenen in dieser Woche dem Gericht in Coín überstellt, das ihre Inhaftierung anordnete. Die drei haben von ihrem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch gemacht und werden wegen der mutmaßlichen Straftaten Raub mit Gewalt und Einschüchterung, Urkundenfälschung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung untersucht.