Arbeiten für das neue Gibeldach der Katherale sind in vollem Gange

Die Arbeiten für das neue Gibeldach der Kathedrale von Málaga zur Vermeidung von Wasserfiltrationen, das über dem bestehenden Flachdach errichtet wird, sind bereits weit fortgeschritten. Das Bistum Málaga hat am Dienstag ein Video veröffentlicht, auf dem man die Arbeiten für das neue Dach sieht, das von den Architekten Juan Manuel Sánchez La Chica und Adolfo de la Torre Prieto auf der Grundlage der Pläne des Architekten Ventura Rodríguez aus dem Jahr 1764 entworfen wurde.

Die erste Phase der von der Arbeitsgemeinschaft der Bauunternehmen Hermanos Campano und Grupo ORP durchgeführten Arbeiten bestand darin, die 2008 auf Initiative der andalusischen Regionalregierung auf dem bisherigen Flachdach aufgebrachte Ziegelsteinüberdeckung abzutragen, das diese nicht das erwartete Ergebnis gebracht hatte, da es ständig in die Kathedrale hineinregente. So wurden die damals aufgetragenen Ziegelschichten entfernt und die Bleiplatten, die als erste Grundlage dieser Maßnahme zum Schutz des Gebäudes vor Regenfällen angebracht worden waren, an Ort und Stelle belassen. Sobald das neue Dach gewährleistet, dass bei Regen kein Wasser mehr in die darunter liegenden Bereiche tropft, werden die Bleiplatten entfernt und die vertikalen Verstrebungen, Verkleidungen und Abschlüsse des Daches vorgenommen.

Auf dem Dachstuhl, der gerade gebaut wird, werden Ziegel der katalanischen Firma Cerámica Cumella in Creme- und Honigtönen verlegt, und zwar aus Steinzeugton anstelle von Terrakotta, da dieses Material härter ist und weniger Pflege erfordert.

Auch die Arbeiten an den Dächern der Seitenschifffe der Kathedrale sind auf dem Video zu sehen. Diese werden vollständig renoviert, um sie wasserdicht zu machen. Das Projekt, für das 22,5 Millionen Euro veranschlagt sind, umfasst auch die Sanierung der bestehenden Regenwasserfallleitungen des Gebäudes und der Hauptfassade nach dem Entwurf von Antonio Ramos aus dem Jahr 1784 sowie den Bau neuer Entwässerungsleitungen.