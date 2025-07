Deutsches Unternehmen errichtet Gebäude mit 48 Touristenappartments in Málaga

Jesús Hinojosa Málaga Montag, 14. Juli 2025 Compartir

In Málaga blühen die Projekte für neue Touristenunterkünfte weiter auf, und zwar auch außerhalb des historischen Zentrums und seiner Umgebung, wo sie sich in den letzten Jahren besonders stark entwickelt haben. Ein Beispiel dafür ist das bereits laufende Projekt auf einem 848 Quadratmeter großen Grundstück an der Ecke der Straßen Gerona und Maestro Lecuona, zwischen der Avenida de la Aurora und dem Paseo de los Tilos.

Das Gebäude wird 48 Ferienwohnungen auf vier Etagen beherbergen und wird von Ratisbona entwickelt, einem Unternehmen der deutschen Gruppe Ratisbona Holding GmbH & Co KG, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Hotels, Seniorenheimen und Gewerbegebieten spezialisiert hat.

Das von dem Architekten Juan Ramón Montoya Molina entworfene Projekt, einem Fachmann mit einem Büro in Benalmádena, der bereits an anderen Hotelprojekten in der Provinzhauptstadt beteiligt war und den Entwurf des Fünf-Sterne-Hotels unterzeichnet hat, das auf dem Gelände des heutigen Parkhauses Las Delicias geplant ist, wird über zwei Untergeschosse mit insgesamt 33 Parkplätzen verfügen, deren Bau bereits begonnen hat. Auf diesen Untergeschossen, die mit einem Aufzug erreichbar sind, wird der oberirdische Teil des Projekts errichtet, der einen Gartenbereich in dem Teil des Geländes umfasst, der der Calle Gerona am nächsten liegt, sowie ein Gebäude mit einem Erdgeschoss und vier Stockwerken und einem Penthouse.

Im Erdgeschoss wird es eine Bar mit Cafeteria geben, und jedes der vier Obergeschosse wird 12 Wohnungen haben. Der Komplex wird durch einen Swimmingpool mit Liegewiese auf der Dachterrasse ergänzt.

Insgesamt wird das Gebäude 3.514 Quadratmeter groß sein. Das Rathaus hat es auf städtebaulicher und ökologischer Ebene als Hotel bearbeitet. Auf der Website von Ratisbona erscheint eine Nachbildung des Gebäudes unter dem Namen «Hotel Natursun Málaga» mit einer Vier-Sterne-Kategorie. Ratisbona hat SUR jedoch versichert, dass es sich am Ende um einen Komplex mit 48 Ferienwohnungen handeln wird, der von der deutschen Kette Numa betrieben wird, die bereits mehrere Unterkünfte in Sevilla und Granada eröffnet hat.