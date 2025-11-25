Große Demonstration in Málaga am internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen

Cristina Vallejo Málaga Dienstag, 25. November 2025 | Aktualisiert 10:52h. Teilen

Die feministische Bewegung in Málaga, angeführt von der Plattform gegen geschlechtsspezifische Gewalt „Violencia Cero«, hat für diesen Dienstag, 25. November, zu einer Demonstration aufgerufen, die um 19.30 Uhr an der Plaza de la Merced im Herzen der Provinzhauptstadt Málaga beginnen wird. Es handelt sich um eine Protestveranstaltung anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt gegen Frauen, der neben der Anprangerung und Mobilisierung gegen geschlechtsspezifische Gewalt auch die zunehmende Leugnung dieser Realität in den Fokus rückt.

Konkret werden die Organisatoren „die mangelnde Umsetzung entschlossener und wirksamer politischer Maßnahmen, einschließlich des neuen Staatsvertrags gegen geschlechtsspezifische Gewalt, die Zunahme aller Formen geschlechtsspezifischer Gewalt und die Leugnung dieser Realität« anprangern. „Die Zahlen zur Gewalt gegen Frauen sind in einer Demokratie unerträglich, ebenso wie die Normalisierung der strukturellen Gewalt, unter der wir täglich leiden, nur weil wir Frauen sind«, heißt es in dem Manifest, das am Ende des Marsches verlesen wird.

Die Gedenkfeier am internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen findet in Málaga nur drei Tage nach dem letzten Gewaltverbrechen gegen Frauen in der Provinz und in Spanien statt: María Victoria, 60 Jahre alt, wurde am Samstag in Rincón de la Victoria erstochen. Ihr Ex-Mann befindet sich in Untersuchungshaft, ohne Kontakt zur Außenwelt und ohne Kaution, wie der Richter am Montag entschieden hatte.

5 Ermordete Frauen in Málaga im Jahr 2025 In Spanien sind 39 Frauenmorde durch Partner und Ex-Partner in diesem Jahr zu verzeichnen, insgesamt sind es 1.334 Fälle seit 2003.

Mit María Victoria sind es bereits fünf Frauen, die in diesem Jahr in der Provinz Málaga von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet wurden, und 39 Frauen in ganz Spanien. Seit 2003, dem Jahr, seit dem offizielle Zahlen erhoben und veröffentlicht werden, gab es in Málaga 62 Todesopfer. In ganz Spanien sind es insgesamt 1.334 Frauen. Die Opfer betreffen alle Altersgruppen, aber laut einer Studie der Gewerkschaft Comisiones Obreras sind von den 62 in Málaga ermordeten Frauen die meisten zwischen 41 und 50 Jahre alt (17 Frauen), gefolgt von den Frauen in den Zwanzigern, von denen 16 ermordet wurden.

In Málaga wurden laut derselben Studie der Gewerkschaft Comisiones Obreras 45 Prozent aller Frauenmorde in Andalusien begangen. Diese Gewerkschaft ist eine der zivilgesellschaftlichen Organisationen, die die Bürger dazu aufruft, sich der Demonstration anzuschließen, die am Dienstag um 19.30 Uhr auf der Plaza de la Merced beginnt. Auch die PSOE hat bereits ihre Teilnahme angekündigt, mit einer Delegation unter der Leitung des Provinzsekretärs Josele Aguilar und der Gleichstellungssekretärin der Partei, Yolanda Florido.

Bei der Demonstration wird an die Opfer Catalina Guillén Balbuena (49), ermordet in Benalmádena, Pilar Amaya (50), ermordet in Marbella, Zunilda Hoyos (43), ermordet in Fuengirola, Eva (83), ermordet in Marbella, und María Victoria (60), ermordet in Rincón de la Victoria, erinnert werden. Dies sind die Namen der fünf Frauen, die in diesem Jahr in der Provinz durch männliche Gewalt ums Leben gekommen sind.

«Gerechtigkeit und Wiedergutmachung für die Betroffenen.»

Insbesondere prangert die Gruppe auch „die Zunahme sexueller Gewalt durch Männer, insbesondere durch junge Männer, die begeisterte Konsumenten von Pornografie sind«, an. Violencia Cero weist auf die Notwendigkeit eines stärkeren Engagements der Behörden hin und fordert darüber hinaus die „Entlassung von Richtern, Staatsanwälten und anderen Justizbeamten, die sich einer sexistischen Rechtsprechung schuldig machen«, sowie „eine gründliche Überarbeitung des VioGen-Systems und eine transparente und effiziente Verwaltung, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung für die vom Versagen des Systems betroffenen Frauen«.

Vor der Demonstration wird am Vormittag die institutionelle Feier zum Gedenken an diesen Tag zum ersten Mal einheitlich sein. Die Stadtverwaltung, die Provinz-, Regional- und Zentralbehörden werden eine gemeinsame Veranstaltung im Museum von Málaga abhalten und eine einhellige Botschaft gegen Gewalt gegen Frauen und für Gleichberechtigung aussenden.