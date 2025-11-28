Heute geht in Málaga die Weihnachtsbeleuchtung an: Zeitplan, Musik und Dekorations-Highlights

Raquel Merino Málaga Freitag, 28. November 2025 Teilen

Einer der am meisten herbeigesehnten Momente für Weihnachtsfans ist da: Heute wird um Punkt 18.30 Uhr im Zentrum von Málaga die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Die Künstler, die auf den Startknopf drücken, gehören zum Ensemble der Zirkus-Theater-Show «Imagine, el camino hacia los sueños», die derzeit im Sohrlin Andalucía läuft.

Bevor die Lichter angehen, werden die Künstler von «Imagine» eine eigens für die Weihnachtslichterpremiere angepasste Inszenierung in der Calle Larios aufführen. Aus dem Rathaus verlautete, die Stadt werde «symbolisch ein Tor zwischen Sohrlin Andalusia und dem Herzen des historischen Zentrums öffnen. Durch dieses Tor werden Señor Imagine und die Mitarbeiter von Imagine Hotel diese magische Schwelle zur Calle Larios überschreiten, wo sie die offizielle Weihnachtsbeleuchtung von Málaga einschalten».

Im Anschluss daran findet ein Weihnachtskonzert statt, das vom Radiosender Cope Málaga organisiert wird und bei dem der Gospelchor Verso Libre auftritt.

Musik in der Calle Larios

Sobald die Künstler von «Imagine, el camino hacia los sueños» auf den Auslöser drücken, werden zur Lichtershow folgende Musikstücke gespielt: «Imagine será tu voz» (Merlín Producciones und Sohrlin Andalucía), «Sinfonía de los Juguetes» (L. Mozart) und «Los Peces en el Río» (David Bisbal).

Die Licht- und Tonshow wird bis 4. Januar jeweils um 18.30, 20.30 und 22.00 Uhr zu sehen sein - am 24. und 31. Dezember sowie am 5. Januar allerdings ohne Musik. Generell wird das Musikrepertoire im Laufe der Tage um neue Lieder erweitert.

Neue Lichtshow

Nach drei Jahren, in denen die Calle Larios mit himmlischen Engeln geschmückt war, hat nun eine neue Lichtdekoration mit dem Motto «Natividad de Luz» (Weihnacht des Lichts) Premiere. Zu sehen sein werden große Schmuckbilder, die das Geheimnis der Geburt Christi in verschiedenen Bildern darstellen. Synchronisiert mit Musik entsteht so ein einzigartiges visuelles und akustisches Erlebnis. Die Lichtdeko besteht aus 16 Sternen, 32 seitlichen Säulen, 32 Stelen und Lichtblitzen.

Die Beleuchtung bleibt montags, dienstags, mittwochs und sonntags zwischen 18.30 und 24.00 Uhr eingeschaltet, während sie donnerstags, freitags, samstags und am Vorabend der Feiertage bis 2.00 Uhr morgens verlängert wird. Am 24. und 31. Dezember ist sie sogar bis 6.00 Uhr eingeschaltet.

Dekoration in der Umgebung der Larios-Straße

Die Straßen, die rechtwinklig von der Hauptstraße des Zentrums abgehen, werden mit neuen Motiven versehen, die mit dem Hauptdesign übereinstimmen. Die Dekoration umfasst 207 beleuchtete Bögen, 44 dekorierte Laternenpfähle und 130 Motivgruppen sowie vier beleuchtete Fassaden und 36 Figuren, die die Fußgängerzonen beleben werden.

Es werden vier große Tannenbäume und dreidimensionale Strukturen aufgestellt. Ergänzt wird die Beleuchtung durch 20.490 Lichterketten und sowie fast 200 kleinere Weihnachtsbäumchen auf Plätzen und Alleen. Auf der Alameda wird eine Art Wald simuliert, um die Pracht der Ficus-Bäume zu unterstreichen.

«Video Mapping« an der Kathedrale von Málaga

Es wird auch eine neue «Video Mapping»-Show an der Kathedralenfassade geben. Unter dem Titel «Es pescador de sueños» (Der Fänger der Träume) wird eine lokal inspirierte Weihnachtsgeschichte erzählt, die auch eine Hommage an die «Cenacheros», Málagas typische Fischverkäufer, ist. Bei der 3D-Projektion werden Nebeleffekte, Subbas-Vibrationen und Strahler-Choreographien eingesetzt.

Das erste Video Mapping gibt es am Samstag, 29. November, zu sehen ist die Show bis 4. Januar täglich außer an Heiligabend und Silvester um 19.00, 20.30 und 22.00 Uhr.

Projektion auf die Fassade des Rathauses

Nach der Premiere im Jahr 2024 wird die Fassade des Rathauses auch in diesem Jahr mit weihnachtlichen Projektionen versehen. Es werden Sterne, Weihnachtskugeln und verschiedene Ikonen und traditionelle Motive gezeigt, die kontinuierlich reproduziert werden. Premiere ist am 29. November.

Einzigartige Dekoration in der Calle San Juan

Die Calle San Juan erneuert ihre einzigartige Dekoration mit drei unterschiedlichen Lichträumen. Zum einen gibt es den Bereich «Sueño Barroco« (Barocker Traum) mit neun Kristalllüstern, die wie Edelsteine in der Luft schweben und «die Nostalgie und den Zauber des Festes heraufbeschwören» sollen.

Der zweite Teil, «Nostalgia Victoriana« (Viktorianische Nostalgie), zeigt 15 handgefertigte Drahtlampen und Lichterketten im viktorianischen Stil.

Der dritte Bereich, «Susurro de Invierno« (Wintergeflüster), kommt mit 100 Laufmetern Lichterkette zwischen den Balkonen daher und verleiht der Straße mit moos- und stoffverzierten Lampen einen handwerklichen und magischen Anstrich.

Millionen von LED-Lichtpunkten

Insgesamt werden sowohl im Stadtzentrum als auch in anderen symbolträchtigen Bereichen der Hauptstadt 2,7 Millionen LED-Lichter installiert, «die Málaga als eine der großen Referenzen für Weihnachten in Spanien konsolidieren«, so die Stadtverwaltung. Hinzukommt noch die Weihnachtsbeleuchtung in 500 Straßen der verschiedenen Stadtteile.

Als Zeichen des Engagements für Energieeffizienz hebt die Stadtverwaltung hervor, dass in der Calle Larios wie auch in anderen benachbarten Straßen die Ecogreenlux-Technologie zum Einsatz kommen werde, die die Lichtverschmutzung um bis zu 93 Prozent reduziere und Energieeinsparungen von bis zu 60 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Elementen ermögliche.