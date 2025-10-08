Frau aus Madrid bietet sich für die Aufnahme der vom Schlachthof bedrohten Kutschpferde aus Málaga an

Juan Soto Málaga Mittwoch, 8. Oktober 2025 | Actualizado 12:47h. Teilen

Tania Pamies ist in Pferde verliebt. Obwohl sie beruflich nichts mit ihnen zu tun hat - sie ist Bauingenieurin - bewegt sie die bloße Vorstellung, die Tiere leiden zu sehen, innerlich sehr. Deshalb hat sie nicht gezögert, sich bereit zu erklären, die Pferde aufzunehmen, die nun in Málaga nicht mehr arbeiten können und deren Schicksal möglicherweise der Schlachthof sein wird.

Nachdem sie gelesen hatte, dass die Stadtverwaltung von Málaga den 25 noch aktiven Kutschern die Lizenzen für die Pferdekutschen entzogen hat und dass einige der Kutscher angedeutet hatten, dass die Pferde geschlachtet werden könnten, hat sich Tania an die Zeitung SUR gewandt, um ihre Hilfe anzubieten: «Sie können sie mir geben und ich werde ihnen das gute Leben geben, das sie verdienen», versicherte sie. Sie fügt sogar hinzu: «Ich werde sie abholen, wenn es nötig ist, aber ich möchte nicht, dass sie im Schlachthof landen». Wer Interesse hat, kann sich über ihr Instagram-Profil 'lasencinasdejimena' an sie wenden.

Tania Pamies, die in der Kleinstadt Valdemorillo in der Autonomen Gemeinschaft Madrid wohnt, verfügt über ein privates Reitzentrum mit Boxen, Paddocks und einem Reitplatz für die Pferde, so dass sie sich problemlos um die Pferde aus Málaga kümmern könnte. Derzeit hat sie eine Stute, die sie zum Reiten nutzt, und ein weiteres älteres Pferd, das sie pflegt. «Ich habe eine Schwäche für Pferde», sagt sie.

Sie versichert, dass es nicht darum geht, die Tiere kommerziell zu nutzen oder ihnen Unterricht zu erteilen, sondern darum, ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen. «Ich habe mein ganzes Leben lang Pferde gehalten und finde es traurig, dass viele Menschen sie töten, wenn sie keinen Gewinn mehr mit ihnen machen», erklärte sie.

Sie sagt, dass die Pferde wunderbare Wesen seien und dass sie nach einem so harten Leben einen Ort verdienten, an dem sie sich ausruhen und die Zeit verbringen können, die ihnen noch bleibt. Sie würde sich um die gesamte Fütterung und Pflege kümmern.

Zu dem Verbot von Pferdekutschen für Touristen-Rundfahrten in Málaga sagte sie, dass sie es für sehr gut halte, obwohl sie glaubt, dass es genauso wichtig sei, dafür zu sorgen, dass die Pferde ein gutes Ende finden. «Wenn man sich ihre Beine anschaut, sind sie geschwollen, weil sie von der ganzen Arbeit, die sie geleistet haben, Arthrose haben, es ist Zeit, dass sie ein gutes Leben finden», meinte sie.

Tanias Angebot kam nur zwei Tage, nachdem der Bürgermeister von Málaga, Francisco de la Torre, das Ende der Pferdekutschen als touristische Aktivität in der Stadt angekündigt und die Kutscher dafür mit mehr als vier Millionen Euro entschädigt hatte. Das Problem war, dass einige der Kutscher erklärt hatten, dass sie sich den Unterhalt der Pferde nicht leisten könnten, so dass die meisten Tiere wohl im Schlachthof gelandet wären.