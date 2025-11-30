Kathedrale von Málaga öffnet ihre monumentale Weihnachtskrippe: Das sind die Öffnungszeiten

Jesús Hinojosa Málaga Sonntag, 30. November 2025 Teilen

Im Zentrum von Málaga finden auch weiterhin die traditionellen Weihnachtsveranstaltungen statt. Eine davon ist die monumentale Krippe, die die Asociación Belenista de Málaga «La Alcazaba» (ABEMA) jedes Jahr in der Kathedrale aufstellt. Bischof José Antonio Satué hat am Samstagmorgen diese Krippe gesegent und somit eingeweiht, die eine der beliebtesten Weihnachtsattraktionen der Provinzhauptstadt ist. Im vergangenen Jahr wurde sie von rund 65.000 Menschen besucht.

Die Krippe der Kathedrale kann täglich von 10 bis 14 Uhr und von 17 bis 20.30 Uhr besichtigt werden, außer am 24. und 31. Dezember, wo sie am Nachmittag nicht geöffnet ist. Am 25. Dezember und 1. Januar ist sie vormittags nicht geöffnet, und am Dreikönigstag ist sie ganztägig geschlossen.

Der neue Präsident der ABEMA, José Melgarejo, erklärte, dass zu den Neuheiten in diesem Jahr «die Szene der Flucht nach Ägypten mit exklusiven Figuren, die speziell für uns angefertigt wurden» gehört. «Sie zeigt einen Bereich, in dem verschiedene Elemente gebaut werden und in dem wir die Maler der Fresken, den Maurer, der mit dem Lot misst, die Architekten auf dem Boden, die die Pläne prüfen, und viele andere Figuren sehen können. Das ist eine ganz neue Szene», betonte er.

Wie in den vergangenen Jahren sind auch in dieser Krippe einige Beispiele der Architektur der Stadt zu sehen. Diesmal sind drei historische Brunnen zu sehen: der Fuente de la Olla (1877), der Fuente de la Reina (1659) und der Fuente de los Cristos (1790).

Die Krippe umfasst eine Fläche von 70 Quadratmetern und enthält rund 400 Figuren. «Die diesjährige Krippe hat etwa 25 Prozent neue Bilder. Ebenso wurden alle Häuser, Gebäude, Miniaturen, Pflanzen und Requisiten der Krippe von einer Gruppe von ABEMA-Mitgliedern in Handarbeit hergestellt, die von April bis November viele Stunden dieser schönen Kunst unter der künstlerischen Leitung von Antonio Escudero gewidmet haben», sagte Melgarejo.

An der Eröffnungszeremonie nahmen unter anderem der Bürgermeister Francisco de la Torre, die Stadträtinnen für Kultur und Festlichkeiten, Mariana Pineda und Teresa Porras, sowie die Vizepräsidenten der Provinzregierung, Manuel Marmolejo und Francisca Caracuel, teil.