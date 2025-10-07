Málaga sucht nach Jagdspezialisten für die Kontrolle von Wildschweinen in der Stadt

Chus Heredia Málaga Dienstag, 7. Oktober 2025 Teilen

Der Kreuzzug gegen Wildschweine, die sich in den Straßen vieler Gemeinden unkontrolliert vermehren, geht weiter. Eine jüngste Schätzung geht von 22.000 Exemplaren in der Provinz Málaga aus, da es schwierig ist, ihre genaue Zahl zu kennen. Die Junta de Andalucía hat den Jagdnotstand ausgerufen und erweitert seit zehn Jahren Jahr für Jahr die Jagdmöglichkeiten. Und die lokalen Behörden tun, was sie können. Die Stadtverwaltung von Málaga zum Beispiel hat gerade zum zweiten Mal den Auftrag ausgeschrieben, diese Tiere unter Kontrolle zu halten, die in Stadtteilen Churriana, Ciudad Jardín, Victoria, Limonar und Cerrado de Calderón umherstreifen. Man hat Wildschweine sogar im Stadtzentrum gesehen, die den Park durchquerten oder die Calle Alcazabilla hinaufliefen.

In einem Jahr hat die Stadt 45 Tiere mit Betäubungspfeilen eingefangen. Ihre Kontrolle ist wegen der Überpopulation von entscheidender Bedeutung. Aber auch, weil Hybriden zwischen Wildschwein und Hausschwein als exotische oder invasive Arten gelten, die in der natürlichen Umwelt nichts zu suchen haben. Erst recht nicht in einer Stadt. Die Möglichkeit der Ausbreitung von Krankheiten in der Wildschweinpopulation könnte katastrophal sein. Ganz zu schweigen von der Gefahr der Zoonose (Ansteckung von Krankheiten, die auf den Menschen übertragen werden), die übrigens von der Tierärztlichen Hochschule im Rahmen eines Lehrstuhls untersucht wird. Darüber hinaus besteht die Gefahr von Angriffen auf Menschen und Haustiere sowie Schäden in Gärten.

Kontroverse über Tötungsmethode

Das Töten der Tiere ist ein Thema, das die Gesellschaft tief spaltet. Die Meinungen gehen auseinander zwischen denen, die schnellere Methoden bevorzugen, und denen, die sich für natürlichere und weniger gewalttätige Methoden entscheiden. In jedem Fall herrscht fast einhellige und kollektive Übereinstimmung darüber, dass die Wildschweinepopulationen kontrolliert werden müssen.

«Beauftragung von Präventions- und Kontrollmaßnahmen zur Vermeidung des Auftretens von wilden und verwilderten Tieren auf städtischen/urbanen Grundstücken in der Gemeinde Málaga», heißt es in der neuen Ausschreibung des Umweltamts von Málaga, mit denen ein Unternehmen für die Kontrolle der Wildschweine gesucht wird.

In dem Dokument wird nachdrücklich gefordert, die Präventivmaßnahmen fortzusetzen, um zu verhindern, dass diese Tiere in städtische Gebiete eindringen. Es geht um die Einrichtung der notwendigen Tränken auf stadtnahen Flächen, die Anpflanzung von Pflanzen, die für die Tiere attraktiv sind, und die Durchführung von Maßnahmen, um das Vorhandensein von Nahrung für die Tiere zu verhindern.

Das Unternehmen, das den Auftrag erhält, muss die Populationen überwachen. Zu diesem Zweck werden nächtliche Besuche an Orten durchgeführt, an denen sich diese Tiere aufhalten. Für die Inspektion werden Wärmebildkameras eingesetzt, und die Bewegungen der Herden innerhalb des Stadtgebiets werden ermittelt. Auf diese Weise werden Daten gesammelt, und es wird ein monatlicher Bericht mit der Identifizierung von Individuen und Karten über die Bewegungen der Tiere erstellt.

Darüber hinaus muss das Unternehmen, das den Zuschlag erhält, Fütterungs- und Überwachungsstellen für Wildschweine einrichten, d. h. einen Futtertrog aufstellen, eine Fotokamera installieren und den Trog einmal pro Woche füttern.

Verwendung von Pfeilen mit Betäubungsmitteln bevorzugt

«Wir werden versuchen, die Tiere aus dem Stadtgebiet zu vertreiben, indem wir einen Schutzgürtel schaffen, der die Ansiedlung dieser Tiere außerhalb der Stadt begünstigt, wobei wir sie, wenn nötig, durch die Jagd mit Pfeil und Bogen mit betäubenden Pfeilen einfangen. Die Methode der Jagd mit Pfeil und Bogen ist eine derjenigen, die vom andalusischen Landwirtschaftministerium, veröffentlicht am 30. Januar 2020, empfohlen wird», heißt es in der Ausschreibung.

Die Jagd mit Bögen und Betäubungspfeilen ist sowohl bei Tag als auch bei Nacht von einer festen, erhöhten Position aus erlaubt. «Die Jagd mit betäubenden Pfeilen wird, wann immer möglich, der Jagd mit Pfeilen ohne betäubende Pfeile vorgezogen, um die oben genannten Mindestfangmengen zu erreichen», heißt es.

Außerdem muss die Verabreichung von Beruhigungsmitteln immer unter der Aufsicht eines Tierarztes erfolgen, und gefangene Tiere, die mit Beruhigungsmitteln behandelt oder eingeschläfert wurden, dürfen nicht für den menschlichen Verzehr verwendet werden. Sie müssen dann gemäß den Vorschriften verbrannt werden. Wenn keine Medikamente verwendet werden, kann ihr Fleisch unter Beachtung der Vorschriften, der Gesundheitskontrollen usw. verwendet werden.

Die Festkosten für jeden Fang eines Wildschweins mit Pfeilen und Betäubungsmitteln betragen 598,50 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Der Überwachungsdienst kostet 330 Euro plus Mehrwertsteuer pro Monat. Der ausgeschriebene Gesamtauftrag beläuft sich auf 30.000 Euro.