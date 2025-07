Mann am Strand von Málaga im Meer ertrunken

José Antonio Sau Malaga Samstag, 12. Juli 2025 Compartir

Ein 60-jähriger Mann ist heute am Strand vor dem Strand La Malagueta im Meer ertrunken. Er wurde geben 11 Uhr von den Rettunsschwimmer aus dem Meer geborgen, woraufhin sofort Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt wurden, die jedoch erfolglos blieben.

Es sei daran erinnert, dass die Staatliche Meteorologische Agentur (AEMET) am Freitag für die gesamte Küste der Provinz Málaga eine gelbe Warnung erlassen hatte, da Windböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde und Wellen von zwei bis drei Metern Höhe vorhergesagt wurden.

Dies war nicht der einzige Vorfall, der auf die schwierigen Bedingungen im Meer zurückzuführen ist. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags wurde eine 68-jährige Frau gerettet, nachdem sie in Manilva mit einer Gruppe von Leuten Paddelsurfen gegangen war. Sie war nicht in der Lage, aus eigener Kraft an das Ufer zurückzukehren, so dass der Wellengang und der Wind sie aufs Meer hinaus trieben. Der Alarm wurde um 22.20 Uhr ausgelöst. Um zwei Uhr morgens wurde sie etwa drei Meilen vor dem Yachthafen von La Duquesa gefunden.

Andererseits retteten gestern in Nerja ein örtlicher Polizist und ein Guardia-Civil-Beamter außerhalb des Dienstes einem 40-jährigen Schwimmer das Leben, nachdem er mehr als hundert Meter aufs Meer hinaus in Richtung des Strandes von Calahonda gezogen worden war. Zwei Männer sprangen ins Wasser, um das Opfer zu retten, ohne dass es das Bewusstsein verlor oder Wiederbelebungsmaßnahmen ergriffen werden mussten. In diesem Fall spielten die starken Windböen und die Wellen eine wichtige Rolle.