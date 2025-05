Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit einem Pkw, Monte Dorado-Tunnel in Málaga teilweise gesperrt

Almudena Nogués Málaga Donnerstag, 29. Mai 2025 Compartir

Schwarzer Donnerstag auf den Straßen von Málaga. Ein Motorradfahrer starb Donnerstagmittag nach einem Zusammenstoß mit einem Auto im Monte Dorado-Tunnel in der Avenida de Guerrero Strachan (Nähe Lidl-Supermarkt). Der Notdienst 112 erklärte, dass die ersten Anrufe nach 12.15 Uhr eingingen. Zeugen berichteten von «mehreren Verletzten».

Medizinisches Personal und die örtliche Polizei trafen am Ort des Geschehens ein. Nach einem Versuch der Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) starb das Opfer - ein 60-jähriger Mann - schließlich.

Der Unfall erschwert derzeit den Verkehr in der Gegend, wobei die örtliche Polizei noch keine Angaben dazu gemacht hat, inwieweit der Tunnel selbst und die Umgebung betroffen sind. Die Avenida de Guerrero Strachan ist in Richtung der Unfallstelle gesprerrt worden. Zunächst in Höhe der Straße Emilia Díaz und später ab der Kreuzung mit der Avenida Jorge Silvela.