Restaurant mit Michelin-Stern Blossom öffnet am 7. Oktober im Museum von Málaga

Juan Soto Málaga Dienstag, 30. September 2025

Das Restaurant Blossom, das letzte, das in Málaga im Noverber vergangenen Jahres einen Michelin-Stern erhalten hat, hat bereits einen Termin für seinen Umzug in das Museum von Málaga festgelegt. Nach monatelangen Bauarbeiten hat das Lokal angekündigt, dass es am kommenden Dienstag, 7. Oktober, an seinem neuen Standort im alten Palacio de la Aduana eröffnet wird.

Blossom wird an diesen neuen Standort umziehen, nachdem es im vergangenen Juni die Ausschreibung der Junta de Andalucía für den Betrieb der Cafeteria und des Restaurants des Museums von Málaga gewonnen hat. Das von der Köchin Emi Schubert geleitete Unternehmen wird für den Cafeteria-Service und das gastronomische Restaurant, das im obersten Stockwerk des Gebäudes eröffnet wird, zuständig sein.

Blossom begann mit der Suche nach einem neuen Standort, nachdem ein Brand Anfang des Jahres die alten Räumlichkeiten zerstört hatte. Ursprünglich sollte das Geschäft am neuen Standort wiedereröffnet werden, doch aufgrund verschiedener Verzögerungen kehrte es vorübergehend in ihre derzeitigen Räumlichkeiten in der Calle Strachan zurück. Gestern war der letzte Tag, an dem sie an diesem Standort geöffnet waren.

«Wir freuen uns, Sie am 7. Oktober an unserem neuen Standort im vierten Stock des Museums von Málaga begrüßen zu dürfen», heißt es in den sozialen Medien. Die Eröffnung der Cafeteria ist für den 20. Oktober geplant.

Der argentinische Chefkoch des Restaurants Emiliano Schobert kündigte an, dass das Blossom-Projekt fast identisch in den vierten Stock des Museums von Málaga, dem ehemaligen Palacio de la Aduana, umziehen wird. Das Design- und Innenausstattungsprojekt für die neuen Räumlichkeiten wurde von dem in Málaga ansässigen Unternehmen Lago Interioriza entwickelt.

In den neuen Räumlichkeiten werden sie praktisch die gleiche Anzahl von Gästen wie im jetzigen Lokal beibehalten, da sie das Personal zunächst nicht aufstocken und weiterhin einen ausgezeichneten Service anbieten wollen. «Wir werden ein feines Restaurant mit einem großen Weinkeller, einer schönen Terrasse und bequemeren Tischen haben», fasst der Chefkoch zusammen. «Wir werden mehr Geschirr haben, aber nicht viel mehr». Künftig wird das Restaurant bis zu 25 Gäste bedienen können. Reservierungen müssen auf der Webseite des Restaurants vorgenommen werden.