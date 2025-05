Marbella wird Bauträgern kostenloses Land zur Verfügung stellen, um temporäre Mietwohnungen für Arbeiter zu bauen

María Albarral Marbella Mittwoch, 28. Mai 2025 Compartir

Der Zugang zu Wohnraum ist ein ernsthaftes Problem, das Marbella seit Jahren plagt und das es in letzter Zeit sowohl den Angestellten des öffentlichen Dienstes, die in die Stadt kommen, als auch den Fachkräften, die in der Hochsaison anreisen, um die durch den Tourismus geschaffenen Arbeitsplätze zu besetzen, schwer macht, eine Unterkunft zu einem vernünftigen Preis zu finden. In diesem Sinne kündigte die Bürgermeisterin von Marbella, Ángeles Muñoz, am Dienstag nach der Sitzung des Regierungsauschusses an, dass die Stadtverwaltung nach Grundstücken sucht, die kostenlos an Bauträger vergeben werden sollen, die Wohnungen zur saisonalen Vermietung zu einem Preis bauen können, der diesen Arbeitnehmern zugute kommt. Das erste Grundstück befindet sich in Las Chapas und hat eine Fläche von 10.000 Quadratmetern, auf der bis zu 280 Wohnungen entstehen können.

«Wir sind bereits im Gespräch mit denjenigen, die diese Initiative vorantreiben können, d.h. mit den Unternehmern. Es handelt sich um saisonale Mietwohnungen auf Grundstücken, die das Rathaus ihnen zum Nulltarif zur Verfügung stellt, um sie attraktiver zu machen», sagte der Bürgermeister, wobei er klarstellte, dass «der Mietpreis und die Verwaltungskosten bedeuten, dass die Gewinnspanne gering ist, und daher steuert die Stadt diesen Teil bei».

Diese Maßnahme würde eine Unterkunft für Menschen bieten, die zum Arbeiten in die Stadt kommen und für eine gewisse Zeit eine Bleibe benötigen. Mit dem Bau dieser Wohnungen würde also auf die bestehende Nachfrage von Angestellten des öffentlichen Dienstes (u. a. Lehrer, Polizei- oder Gesundheitspersonal) reagiert, die keine bezahlbare Unterkunft finden, wenn sie nach Marbella versetzt werden. «Es geht nicht nur um Beamte. Es geht auch um die Beschäftigten in Hotels, Geschäften und Gastronomiebetrieben, die zu bestimmten Zeiten, vor allem in der Hochsaison, Zugang zu Wohnungen mit fester Miete benötigen, so dass sie ihrer Arbeit nachgehen können, ohne ihr gesamtes Gehalt für die Miete ausgeben zu müssen», sagte die Bürgermeisterin.

Langfristige Vermietung

Muñoz versicherte , dass diese Maßnahme auch den Druck auf den Langzeitmietmarkt mindern wird. Auf diese Weise würden Saisonverträge an die neu zu bauenden Wohnungen vergeben, während der Rest der Immobilien denjenigen vorbehalten bliebe, die ihr Leben längerfristig an einem Ort gestalten wollen.