Puerto Banús will 30 Parkplätze in Restaurantterrassen umwandeln

Puerto Banús hat bei der andalusischen Hafenbehörde (APPA) einen Plan zur Bewirtschaftung der Freiflächen und Terrassen im Servicebereich beantragt. Mit diesem Schritt beabsichtigt der Yachthafen, 30 Parkplätze in zehn Terrassen für Restaurants und Bars umzuwandeln, die dauerhaft unterhalten werden und die Dynamisierung der Hafenzone verbessern.

«Als COVID begann, wurde die vorübergehende Genehmigung erteilt, Parkplätze in Terrassen umzuwandeln, und das haben wir getan, bis die Pandemie vorbei war, aber die Wahrheit ist, dass es ein sehr guter Impuls für den Hafen und eine treibende Kraft für den Tourismus war, und was wir getan haben, ist, die andalusische Landesregierung zu bitten, eine Nutzungsänderung vorzunehmen», sagte der Geschäftsführer von Puerto Banús, Juan Núñez, gegenüber SUR.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass eines der größten Probleme, auf das die Hafenverwaltung gestoßen ist, der Platzmangel ist. Daher wurden diese Bereiche den ganzen Sommer über nur während der Saison eingerichtet, was bedeutet, dass sie von nun an auch im Winter beibehalten werden können. «Es ist wichtig, dass die Restaurants mehr Service für die vielen Besucher bieten können, die wir empfangen», fügt er hinzu.

Wie der Betreiber von Puerto Banús betont, wird diese Umstrukturierung jedoch nicht zu einer Verringerung der Parkkapazität führen. «Was wir tun, ist, die Plätze zu kompensieren, so dass die allgemeinen Nutzer nicht in der Anzahl der ihnen zur Verfügung stehenden Plätze eingeschränkt werden», erklärt Núñez, während er klarstellt, dass «man mit der gleichen Zugangskarte zum Hafen ins Saba-Parkhaus fahren und dort parken kann». «Für uns war es sehr wichtig, dass die Anzahl der Parkplätze nicht verringert wird, denn schließlich gibt es im gesamten Hafen ein Platzproblem», sagt der Geschäftsführer.

Ästhetik wird verbessert

All diese Änderungen bedeuten auch eine Verbesserung der Ästhetik, indem der Asphalt gegen Plattformen und eine aufwändigere Dekoration ausgetauscht wird. «Neben dem gastronomischen Teil, den Tischen und Stühlen, werden sie nun nach einem von uns entworfenen Stilbuch dekoriert sein. Sie werden bepflanzt, mit Blumen geschmückt und natürlich ästhetisch homogenisiert», erklärt Núñez.

Puerto Banús ist ein Synonym für Luxus und verfügt nach der Goldenen Meile in Madrid über die höchste Konzentration an hochwertigen Einzelhandelsgeschäften in Spanien. Die Boutiquen in dieser mondänen Enklave von Marbella erzielten 2024 einen Umsatz von rund 310 Millionen Euro, das sind 9,9 Prozent mehr als im Vorjahr. In dem zwei Kilometer langen Yachthafen treffen sich die hundert begehrtesten Marken der Modewelt. Das Verbraucherprofil wird vom internationalen Tourismus angeführt, auf den 75 Prozent der Einkäufe entfallen.