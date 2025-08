Doppelte Tragödie von Mijas: Erster Toter starb offenbar eines natürlichen Todes

Irene Quirante Mijas Freitag, 1. August 2025 Teilen

Raúl Heredia, der 41-jährige Mann, der am Dienstag tot in einem Kanalisationsschacht in Mijas gefunden wurde, nachdem er fünf Tage lang vermisst worden war, starb offenbar eines natürlichen Todes. Die Leiche wurde mit Verletzungen aufgefunden, die laut den befragten Quellen mit einem Sturz vereinbar wären. Dies wurde auch vom Regierungsbeauftragten in Andalusien, Pedro Fernández, bestätigt, der erklärte, dass die vorläufigen Ergebnisse der Autopsie zunächst keine Anzeichen von Gewalt durch Dritte erkennen lassen.

Es scheint, dass der Verstorbene, dessen Leiche in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung aufgefunden wurde, Frakturen am Schien- und Wadenbein sowie ein Stirntrauma aufwies. Damit hat sich für die Ermittler die These eines Unfalltods im Hinblick auf die Möglichkeit eines gewaltsamen Todes erhärtet.

Vor Journalisten in Granada wies der andalusische Regierungsvertreter darauf hin, dass «es keine Anzeichen für einen Messerangriff oder eine andere Art von Aggression gibt, abgesehen von dem Trauma, das durch den Sturz selbst verursacht wurde». «Das ist der bisherige Stand der Autopsie, bis zu einer weiteren Analyse, die länger dauern wird», sagte er.

Die Ermittler der Guardia Civil warten noch auf den Abschluss der Autopsie, da noch andere Analysen ausstehen, deren Ergebnisse mehr Zeit benötigen. Sobald die gerichtsmedizinische Untersuchung abgeschlossen ist, wird der Abschlussbericht auch dem für den Fall zuständigen Untersuchungsgericht Nr. 3 in Fuengirola übermittelt.

Es sei daran erinnert, dass der Mann seit dem 24. Juli vermisst wurde, was seine Verwandten dazu veranlasste, ihn als vermisst zu melden. Nach Angaben von Fernández war es vor allem seine Schwester, die die Polizeibehörden über die Situation informierte.

Dies wurde auch von Vereinigungen wie SOS Desaparecidos, Adonay und der ONGD Equipos de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía (ERICAN) bestätigt, die Plakate mit seinem Bild und einer Beschreibung verteilten und um die Mithilfe der Bürger bei der Suche nach ihm baten.

Die Leiche wurde am Dienstag nach einer ausgedehnten Suchaktion der Guardia Civil in einem Kanalisationsschacht in der Nähe des Viertels Molinos de Viento in Mijas gefunden. Alles deutet darauf hin, dass das Abwassersystem als eine Art geheimes Tunnelsystem genutzt wurde, um das Viertel zu betreten und zu verlassen. Eine der Hypothesen, die in Erwägung gezogen werden, ist daher, dass dieses Tunnelsystem für den Transport, das Verstecken oder den Konsum von Betäubungsmitteln genutzt wurde.

Der Fund des toten Raúl Heredia war nicht das einzige Unglück, das sich an diesem Dienstag in Mijas ereignete. Nachdem die Leiche gefunden worden war, verließ einer seiner Söhne (23 Jahre), der die Suche aufmerksam verfolgte, den Ort und ging mit einer Schrotflinte zum Haus eines Cousins seines Vaters (57 Jahre), den er erschoss.

Offenbar hatte das Opfer sein Haus verlassen, nachdem es die Schreie von Verwandten gehört hatte, als die Leiche gefunden wurde. Dort traf er mit dem 23-jährigen Sohn des Vermissten zusammen, der ihn erschoss, weil er ihn verantwortlich für den Tod seines Vaters hielt.

Eine der Kugeln traf den Mann in den Kopf. Die Rettungssanitäter konnten nichts mehr für ihn tun. Obwohl der Täter zunächst in ein Haus in der Nachbarschaft flüchtete, stellte er sich schließlich den Sicherheitskräften, die vor der Tür warteten, um ihn zu verhaften.

Der Festgenommene wurde anschließend in die Kaserne der Guardia Civil gebracht, um dort auf seine Überstellung an die zuständige Justizbehörde zu warten. Noch am selben Nachmittag stellten die Beamten die Waffe sicher, mit der er die Tat begangen haben soll.