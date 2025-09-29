Polizei betrachtet Auftragsmord von Fuengirola als aufgeklärt

Juan Cano Fuengirola Montag, 29. September 2025 Teilen

Jugendliche Straftäter werden in Besserungsanstalten untergebracht, wo sich ein Team von Psychologen und Pädagogen mit ihrem Verhalten und ihrem familiären Umfeld auseinandersetzt. Einige haben Erfolg und erreichen das Erwachsenenalter und lassen eine problematische Vergangenheit hinter sich. Andere, wie der 17-jährige Auftragsmörder von Fuengirola, schaffen es nicht.

Die Reise, die ihn immer tiefer in die kriminelle Welt führte, begann genau an dem Tag, an dem er beschloss, aus einer Jugendstrafanstalt in Belgien zu fliehen. Im Alter von 17 Jahren, als er wieder seine Freiheit genießen konnte, erhielt er einen Auftrag, der ihn mehrere Stufen in der kriminellen Pyramide nach oben bringen würde.

Für die Udyco-Costa del Sol, der Einheit der Nationalpolizei für Organisierte Kriminalität, die in einer hochkomplexen internationalen Untersuchung jeden Schritt des makabren Plans rekonstruieren konnte, gilt es noch herauszufinden, wie und wo er den Auftrag erhalten hat. Und was im Gegenzug versprochen wurde. Aus Erfahrung wissen die Beamten, dass solche Aufträge über geschlossene Telegrammkanäle angeboten werden.

Am 7. Dezember 2024 bestieg der spätere Auftragsmörder ein Flugzeug, das sein Leben für immer verändern sollte. Er hob am Nachmittag vom Flughafen Eindhoven im Süden der Niederlande ab und landete einige Stunden vor der Tat auf dem Flughafen von Málaga. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge wurde er auf dem Flugplatz an der Costa del Sol von einem jungen Niederländer abgeholt, der vom Organisator beauftragt worden war und als Cicerone am Boden fungierte.

Sobald sie in Málaga angekommen waren, fuhren sie nach Fuengirola, um die Gegend zu erkunden. Das Ziel war ein Cannabis-Club, der nur wenige Meter von der Strandpromenade entfernt lag. Danach fuhren sie zu einem Hotel, wo die Waffe auf ihn wartete, ein neues und sauberes Sturmgewehr - es war noch nie benutzt worden -, wie es die US-Armee verwendet.

Obwohl es nicht möglich war, dies zu verifizieren, vermutet die Polizei, dass es auf dem Schwarzmarkt aus einem Krieg, wahrscheinlich aus dem Krieg in der Ukraine, erworben wurde. Auch die Frage, wie es in das Hotel kam, ist geklärt. Sie wurde von drei jungen, gut aussehenden jungen Frauen nach Spanien gebracht, die mit dem Auto aus Paris anreisten, um keinen Verdacht zu erregen. Sie waren nicht nur für den Transport der Waffe, sondern auch für die gesamte Logistik verantwortlich.

Bei der Ausführung der Tat stellte sich heraus, dass sie mit ihrem Plan nicht allein waren. Die Ermittler konnten anhand der Videos der Überwachungskameras feststellen, dass der Täter, d. h. die Identität des Jungen im Kapuzenanzug, der in der Nacht des 7. Dezember mit dem Gewehr an der Tür des Cannabisclubs auftauchte, der Minderjährige war.

Der Teenager wollte das Lokal betreten, als gerade ein Kunde herausgegangen war. Laut der polizeilichen Rekonstruktion bemerkte das Opfer, das in dem Club arbeitete, dass der Täter vermummt war und ein Gewehr in der Hand hielt, und schloss deshalb die Tür. Der Angreifer trat ihn und gab sogar ein paar Schüsse ab, schaffte es aber nicht, ins Gebäude zu gelangen.

Das Opfer kehrte ins Innere des Lokals zurück, wo es zu einer kurzen Panik kam. Die Leute drinnen begannen zu schreien und suchten nach einem Ausweg. Sie gingen zur Rückseite und suchten nach einem Ausweg. Sie mussten sogar einige Markisen aufreißen, um auf die Straße Asturias zu gelangen. Aber es war eine Mausefalle.

Der Auftragskiller hatte die gleiche Idee und die Kaltblütigkeit, trotz der ersten Schüsse nicht zu fliehen, sondern den Plan weiterzuverfolgen. Den befragten Quellen zufolge umrundete er das Gebäude auf der Suche nach seinem Ziel. Um die Ecke herum schoss er auf den jungen Niederländer, der als erster auf die Straße gekommen war.

Nach der Tat warf der Täter die Waffe unter ein Auto und flüchtete mit einem Fahrrad. Die Beamten konnten feststellen, dass er dieses dann stehen ließ, weiter zu Fuß flüchtete, dann ein Taxi nahm, weiter zu Fuß ging und schließlich eine Bar betrat, wo er bis zum nächsten Morgen wartete.

Seine Kumpane machten sich am nächsten Tag auf die Suche nach ihm, und wie die Ermittler herausfanden, gingen die drei Beteiligten - der Minderjährige, der Mann, der ihn am Flughafen abgohlt hatte und ein weiterer Komplice - in ein Geschäft, um einige Flaschen Whisky zu kaufen und in einem Hotel an der Küste zu feiern.

Kaum 48 Stunden nach der Tat verließ der Teenager mit dem ersten Komplizen Spanien. Sie reisten mit dem Bus von Malaga nach Paris und von dort in die Niederlande.

Der andere Komplize hatte Berichten zufolge bereits begonnen, Vorkehrungen zu treffen, um das Land zu verlassen, aber die Polizei brauchte weniger als vier Tage, um ihn zu identifizieren, und die Spezialeinsatzgruppe (GOES) nahm ihn in Torremolinos fest, ohne ihm Zeit zu lassen, zu reagieren.

Zweite Phase der Untersuchung

Zu diesem Zeitpunkt wussten die Agenten bereits, dass der erste Komplize der Koordinator des Anschlags in Spanien war, dass er aber seinerseits Befehle von einer anderen, ebenfalls jungen Person niederländischer Staatsangehörigkeit erhielt, die der eigentliche Organisator der Auftragsmordes war.

Als jener Komplize identifiziert wurde, befand er sich bereits in den Niederlanden, so dass die spanische Polizei um internationale Zusammenarbeit bat, um die Ermittlungen voranzutreiben. Die niederländischen Behörden, die ihre eigenen Ermittlungen gegen die Verdächtigen führten, wurden ebenfalls in den Fall einbezogen.

Drei Wochen später, bereits zu Weihnachten, ereignete sich ein weiterer Mord in Amsterdam, der Hauptstadt der Niederlande. Es stellte sich heraus, dass die niederländische Polizei eben diesen Mann mit diesem Verbrechen in Verbindung brachte und sogar ein Gespräch abhörte, das nicht nur sehr aufschlussreich war, um dies zu beweisen, sondern auch, um zu zeigen, dass sie beim Mord in Fuengirola das falsche Ziel hatten. «Machen Sie nicht denselben Fehler wie in Spanien», sagte der Organisator zu ihm.

Die niederländischen Behörden suchten verzweifelt nach dem Versteck des Mannes. Die Razzia fand in den frühen Morgenstunden statt. Während niederländische Polizeibeamte die Operation vorbereiteten, um ihn für die beiden Verbrechen - Amsterdam und Fuengirola - festzunehmen, kam der Mann aus dem Haus und begann auf die Beamten zu schießen.

Einer der Polizisten wurde dreimal in die Brust geschossen, doch er trug glücklicherweise eine kugelsichere Weste. Daraufhin wurde der Mann von der Polizei, den Kollegen der spanischen Sondereinsatzgruppe (GEO), erschossen.

Als der Täter zu Boden fiel, hob sein Bruder, der mit ihm im Haus war, die Waffe auf und schoss weiter. Eine verirrte Kugel verletzte eine Frau schwer, die sich in der Nähe aufhielt und von dem Vorfall nichts mitbekam. Der Bruder wurde schließlich verhaftet.

Die beiden Ermittlungen, die niederländische und die spanische, führten zu dem Auftraggeber, der in den Niederlanden festgenommen und inhaftiert wurde. Die Ermittlungen führten zu den Frauen, die die Reise und die Hotels bezahlten und die die Fahrt mit der Waffe durchführten. Es scheint, dass sie direkt vom Auftraggeber beauftragt wurden. Auch sie wurden verhaftet.