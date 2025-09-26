Polizei geht beim Auftragsmord von Fuengirola von einer Verwechslung aus

Juan Cano Fuengirola Freitag, 26. September 2025 Teilen

Der Mord an einem jungen Niederländer im vergangenen Dezember in Fuengirola, für den sechs Personen, darunter ein Minderjähriger, verhaftet wurden, gibt immer noch Rätsel auf. Die mit dem Fall betrauten nationalen Polizeibeamten sind sich über die Täter sicherer - es gelang ihnen, die Verdächtigen in nur vier Tagen zu identifizieren - als über das Motiv für die Tat, das immer noch unbekannt ist.

Von Anfang an hegten die Ermittler einen Zweifel, der sich mit der Zeit und dem Fortschritt der Ermittlungen zu einer Überzeugung entwickelt hat. Alles deutet darauf hin, dass das 25-jährige Opfer nicht das eigentliche Ziel der Hinrichtung war, sondern eine andere Person, mit der der Killer in der Dunkelheit der Nacht das Opfer verwechselt hatte, wie SUR erfahren hat.

Es gibt drei Hinweise, die in diese Richtung weisen. Das erste ist das Profil des Verstorbenen. Die befragten Quellen erklärten, dass der junge Mann offensichtlich keine Verbindungen zur Organisierten Kriminalität hatte, so dass es nicht zum Modus Operandi oder zu den Mitteln passt, die zu seiner Ermordung verwendet wurden, mit einem Auftrag, der gegen Geld erteilt wurde.

Der zweite beunruhigende Aspekt ist die Dynamik des Verbrechens selbst, das sich am Abend des 7. Dezember vor einem Cannabisclub in der Nähe der Strandpromenade von Fuengirola ereignete. Der Killer - die Polizei geht davon aus, dass es sich um den festgenommenen Minderjährigen handelt - wartete, bis ein Kunde das Lokal verlassen hatte, um sich Zugang zu dem Lokal zu verschaffen.

Laut der polizeilichen Rekonstruktion bemerkte das Opfer den vermummten Mann mit einem Gewehr in der Hand und schloss die Tür des Clubs, um ihn am Eindringen zu hindern. Der Angreifer trat gegen die Fassade und gab sogar ein paar Schüsse ab, schaffte es aber nicht, in den Club einzudringen.

Der junge Mann kehrte ins Innere des Lokals zurück, wo eine kurze Panik ausbrach. Die Leute drinnen begannen zu schreien und suchten nach einem Ausweg. Sie gingen nach hinten und suchten einen Ausweg durch die Hintertür. Sie mussten sogar einige Markisen aufreißen, um auf die Calle Asturias hinter dem Club zu gelangen.

Was sie nicht wussten, war, dass der Auftragskiller die gleiche Idee hatte. Den befragten Quellen zufolge umkreiste er das Gebäude auf der Suche nach seinem Ziel. Er ging die Ecke herum und schoss auf den jungen Niederländer, der nur als erster auf die Straße trat.

Es gibt jedoch noch einen dritten, sehr gewichtigen Hinweis, der darauf schließen lässt, dass der Getötete nicht das Ziel der Abrechnung war. Das Verbrechen wurde angeblich von einem jungen Mann, der die Rolle des «Organisators» innehatte, von Holland aus an eine erwachsene Person in Auftrag gegeben, die dem Minderjährigen bei der Logistik des Mordes in Fuengirola helfen sollte.

Die Ermittler hörten ein Gespräch zwischen den beiden Männern ab, das sich auf einen anderen Auftrag bezog, einen Mord, der Wochen später in Amsterdam (Niederlande) begangen wurde und bei dem die zweite Person - derjenige, der dem Minderjährigen geholfen hatte - als einer der Täter aufgetreten sein soll. Bei der Auftragserteilung soll der Organisator zu ihm gesagt haben: «Mach nicht denselben Fehler wie in Spanien».