Regionalregierung bewilligt einer Hundertjährigen aus Fuengirola nach acht Jahren Wartezeit endlich eine Pflegekraft

Trinidad hat jetzt eine Pflegerin für drei Stunden am Tag.

José Carlos García Fuengirola Dienstag, 22. Juli 2025

Trinidad Cabello verbringt immer noch die meiste Zeit des Tages in ihrem Sessel neben dem Fenster mit Blick auf die Straße in ihrer Erdgeschosswohnung im ... Stadtteil Los Boliches in Fuengirola, aber die 99-Jährige, die vor zwei Jahren ihr Augenlicht verloren hat, muss nicht mehr bei ihrer Familie sein, um nicht allein zu sein. Nachdem sie seit 2017 bei der Junta de Andalucía die Anwendung des Gesetzes über die Pflegebedürftigkeit beantragt hat, steht Trinidad nun auf der Liste der Nutzer, die täglich von dem häuslichen Pflegedienst profitieren.

Anfang Juli erzählte SUR ihre Geschichte, am selben Tag erhielt sie einen Anruf vom Bürgermeisteramt von Los Boliches, bei dem ihr mitgeteilt wurde, dass die Junta ihr den Zugang zum ambulanten häuslichen Pflegedienst gewährt hatte. Am 14. Juli kam Natalia zum ersten Mal zu ihr, die Pflegerin des von der Stadtverwaltung von Fuengirola beauftragten Unternehmens, die ihr zugeteilt worden war. «Ich bin sehr glücklich, stellen Sie sich vor, ich habe acht Jahre lang darum gebeten, aber wenn Sie nicht gewesen wären, würde ich immer noch hier warten», sagte sie unserer Zeitung. Ich habe nicht um ein Almosen gebeten«, fährt Trinidad fort, »ich zahle meine Steuern und habe meine Rechte. Zur Not hätte ich auch mit dem andalusischen Minsterpräsidenten Juanma Moreno gesprochen«. Die Pflegekraft kommt jeden Tag von Montag bis Freitag für drei Stunden, zweimal für 90 Minuten: von 9 Uhr bis 10.30 Uhr und von 13 Uhr bis 14.30 Uhr. Im Februar 2024 hatte ihr die andalusische Landesregierung mitgeteilt, dass sie innerhalb von zwei Monaten vier Stunden Hilfe von einer Pflegekraft pro Tag bekommen würde. «Eine Stunde ist auf dem Weg verloren gegangen, aber jetzt werde ich mich nicht beschweren», sagt die Seniorin, die bisher nur drei Stunden pro Woche, verteilt auf zwei Tage, eine Haushaltshilfe hatte, die ihr die Stadt Fuengirola bewilligt hatte. Trinidad freut sich, dass sie sich «sehr gut» an Natalia angepasst hat. Die Pflegekraft macht ihr das Frühstück, putzt das Haus, hilft ihr bei der Körperpflege, kocht ihr Essen und hilft ihr bei allem, was sie braucht. Und für diese drei Stunden am Tag wird Natalia zu Trinidads Augen. Die Bewohnerin von Los Boliches freut sich auch für ihre Familie. «Meine Töchter haben ihr eigenes Leben, ihre Familie, ihr Zuhause, ihre Arbeit, ihre persönlichen Angelegenheiten, und sie müssen sich nicht mehr so sehr um mich kümmern», erklärt sie. Trinidad versteht nicht, welche Kriterien für die Bewilligung einer Pflegekraft angewendet werden, denn, so sagt sie, «es gibt Personen, denen es besser geht und die mehr Stunden bekommen, und andere, denen es schlechter geht und die diese Leistung nicht bekommen». Sie hofft, dass ihr Fall andere, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, ermutigt, ihre Stimme zu erheben und wie sie ihre Rechte einzufordern: «Sie sollen sich beschweren und dort anrufen, wo man ihnen zuhört».