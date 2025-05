SUR in English gibt neue Ausgabe des Top International Business Guide der Costa del Sol heraus und verleiht Awards

Jennie Rhodes Benalmádena Donnerstag, 29. Mai 2025 | Actualizado 11:55h. Compartir

Rund 100 Vertreter von Unternehmen, Behörden und Organisationen, die das breite Spektrum der Nationalitäten in Südspanien widerspiegeln, nahmen am Mittwoch, dem 28. Mai, im Beach Club Holiday World Resort in Benalmádena an der Costa del Sol an der dritten Ausgabe des Top International Business Guide and Awards von SUR in English teil.

Die Veranstaltung wurde von der CaixaBank gesponsert und wurde vom Finanzministerium der Junta de Andalucía und vom Unternehmerverband CEM Malaga Business unterstützt und begleitet. An der Veranstaltung nahmen auch die erste stellvertretende Bürgermeisterin von Benalmádena, Presi Aguilera, sowie Vertreter des konsularischen Korps von Málaga und der britischen Handelskammer teil.

Der Top International Business Guide and Awards stellt weiterhin die internationale Geschäftswelt in Südspanien vor. Die Unternehmen, die an diesem Abend mit den Top International Business Awards ausgezeichnet wurden, waren die Autovermietung Helle Hollis und EY Global Delivery Services (GDS) Spanien.

David Andrews von SUR in English eröffnete die Veranstaltung mit der Begrüßung aller Anwesenden, die Chefredakteuerin von SUR in English, Rachel Haynes, dankte der CaixaBank, dem Rathaus von Benalmádena und Holiday World für ihre Unterstützung. Sie erinnerte daran, dass die Veranstaltung Teil der einjährigen Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der Zeitung ist, und mit Veranstaltung «40 Jahre Unterstützung lokaler Unternehmen in Südspanien und das internationale Geschäft» gefeiert werde.

Genoveva Gutiérrez, Gebietsdirektorin der CaixaBank für Marbella Costa del Sol, betonte, dass die Bank eine «Referenz für internationale Geschäfte» ist und «Spezialisten für Finanzen, internationalen Handel und Unternehmensgründungen anbietet und in mehr als 20 Ländern präsent ist», mit einer Website, die in Englisch, Französisch und Deutsch verfügbar ist.

Vergrößern Einige der Teilnehmer der Veranstaltung. Salvador Salas

Presi Aguilera begrüßte die Gäste in Benalmádena und erklärte: «Ich möchte feiern, wie lokale Unternehmen und Unternehmer für unsere Gemeinschaft von grundlegender Bedeutung sind und unsere Stadtteile mit Leben erfüllen - von Strandbars bis hin zu internationalen Technologieunternehmen. Sie sind nicht nur Unternehmen, sondern auch Orte der Begegnung und des Austauschs. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Unternehmen, von denen jedes einzelne unsere Gemeinschaft wohlhabender und stärker macht. Die Costa del Sol wird oft über den Tourismus wahrgenommen, aber Benalmadena ist sehr stolz auf seinen vielfältigen Unternehmenssektor.»

Auszeichnungen

Die diesjährigen Top International Business Awards gingen an EY GDS Spanien und Helle Hollis Autovermietung.

María Luz Aguilera López, Geschäftsführerin von EY GDS Spanien, nahm den von Genoveva Gutierrez überreichten Preis entgegen. «Vielen Dank für diese Auszeichnung. Sie ist etwas ganz Besonderes für uns. In den drei Jahren, in denen wir in Málaga sind, sind wir auf 900 Mitarbeiter angewachsen, und wir würden gerne 2000 werden.»

Sie fügte hinzu, dass in den Büros des Unternehmens in Málaga MItarbeiter aus 25 Lándern arbeiten und Kunden aus der ganzen Welt empfangen. «Es gibt viele Möglichkeiten für junge Leute, sich hier zu entwickeln», sagte sie. Sie dankte auch dem Technologiepark Andalusien Málaga TechPark, der ihrer Meinung nach «immer große Unternehmen unterstützt». Sie dankte auch der Universität von Málaga, «die eine erstaunliche Menge an Talenten hervorbringt».

EY GDS Spanien hat sich von einem reinen Dienstleister zu einem erstklassigen Partner entwickelt, der seine Kunden bei Wachstum, Management und Transformation ihrer Unternehmen unterstützt. Unterstützt von über 74.000 Fachleuten bietet EY GDS Spanien strategische Geschäftslösungen in 20 Ländern und 21 Städten an.

Im Jahr 2022 eröffnete EY sein Büro für EY Global Delivery Services (GDS) Spanien im TechPark von Málaga. Seitdem hat das Unternehmen ein nachhaltiges Wachstum seiner Belegschaft erlebt und sich als eines der Unternehmen mit der größten globalen Projektion in der Provinz positioniert.

EY GDS sieht Málaga als idealen Standort aufgrund seiner gut ausgebauten Infrastruktur, seiner Konnektivität, seiner Lebensqualität und seiner Globalität. Das Unternehmen arbeitet eng mit der internationalen Gemeinschaft an der Costa del Sol zusammen und ist «stolz auf die positiven Resultate», die es in der Provinz Málaga erzielt hat.

Helle Hollis

Søren Hansen, Geschäftsführer von Helle Hollis, nahm die Auszeichnung vom der stellvertretenden Bürgermeisterin von Benalmádena, Presi Aguilera, entgegen. «Vielen Dank ann SUR in English für diese fantastische Auszeichnung. Wie SUR in English gibt es uns seit mehr als 40 Jahren», sagte er, bevor er der Zeitung zu ihrem 40-jährigen Bestehen gratulierte.

«Ich denke, wir können sagen, dass es uns beiden sehr gut geht. Wir arbeiten nun schon seit 40 Jahren zusammen. Es war für uns ein fantastisches Medium, um mit der ausländischen Gemeinschaft an der Costa del Sol in Kontakt zu treten und zu kommunizieren», sagte er. Hansen dankte auch der CaixaBank, mit der das Unternehmen seit vielen Jahren zusammenarbeitet.

Helle Hollis, 1982 von Holger Helle aus Dänemark gegründet, ist einer der bekanntesten Namen für Autovermietung an der Costa del Sol. In seiner mehr als 40-jährigen Geschichte hat sich Helle Hollis zu einem der bekanntesten und geschätztesten Autovermietungsunternehmen in der internationalen Gemeinschaft entwickelt. Je nach Jahreszeit verfügt das Unternehmen über 700 bis 1.500 Fahrzeuge in seinem Hauptdepot.

Der Hauptsitz befindet sich zwei Minuten vom Flughafen Malaga entfernt und ist bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen beliebt. Das mehrsprachige Team von Helle Hollis steht 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr zur Verfügung, um den Kunden zu helfen, die Costa del Sol und den Rest von Andalusien hinter dem Steuer eines ihrer Autos zu entdecken.

David Andrews beglückwünschte die Preisträger und lud die Gäste ein, bei einem Getränk und Häppchen zu bleiben und die Gelegenheit zu nutzen, Kontakte zu knüpfen.

Top International Business Guide

Der Top International Business Guide, der am Freitag, den 30. Mai, in englischer Sprache der SUR in English beigelgt wird und auch auf der Website von SUR in English veröffentlicht wird, stellt Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen vor, vom Gesundheits- und Bildungswesen bis hin zu Banken, Immobilien und Technologie.

Die ideale Publikation für den Empfangstisch, die den Lesern das umfassendste Verzeichnis professioneller Dienstleistungen für die internationale Gemeinschaft in Südspanien bietet, von Finanzberatern bis zum Gesundheitswesen.

Die Veranstaltung ist Teil der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen von SUR in English und bietet der Zeitung die perfekte Gelegenheit, ihr Engagement für die «Vernetzung von Gemeinschaften und die Unterstützung lokaler Unternehmen» zu bekräftigen.