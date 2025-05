VIP-Hubschrauber-Transfer an der Costa del Sol

Pilar Martínez Malaga Mittwoch, 28. Mai 2025 Compartir

VIP-Hubschrauberflüge sind in Málaga auf dem Vormarsch, und ein Unternehmen versucht, sich als Marktführer für diesen exklusiven Service zu positionieren, der besonders bei Touristen und ausländischen Residenten beliebt ist. World Aviation mit Sitz auf einem Flugplatz in der Provinz Axarquia hat sich auf diese Art von Erlebnis spezialisiert, unabhängig von der Reiseroute des Kunden: von Tür zu Tür, von zu Hause zum Flughafen oder von der Costa del Sol nach Madrid und Marokko.

Die Nachfrage nach dem luxuriösen Angebot hat sich im letzten Jahr verdoppelt, und immer mehr wohlhabende Kunden fühlen sich von der maßgeschneiderten Tour angezogen, um das Beste von Andalusien aus der Luft zu entdecken oder einfach schneller an ihr Ziel zu kommen. World Aviation hat die Chance erkannt, das Geschäft in diesem Bereich auszubauen und hat bereits drei Hubschrauber für diesen Zweck erworben. «Wir wollen der wichtigste Betreiber in Südeuropa werden», sagte Unternehmenssprecher Fernando Gómez.

Das Schmuckstück des Unternehmens ist die Bell 429 mit Platz für sechs Passagiere plus Pilot und Co-Pilot, die, so Gómez, «die einzige in Europa mit dieser Konfiguration ist». Gómez fügte hinzu, dass die Luftfahrtgruppe eine Investition von mehreren Millionen Euro getätigt habe, um die Entwicklung des Geschäfts zu unterstützen, sowohl für Passagiere der gehobenen Klasse als auch für Touristen, die die Costa del Sol erkunden wollen. Die Preise variieren je nach Angebot und Personalisierung des Services. Der Panoramaflug entlang der Küste und ins Landesinnere der Provinz kostet 235 Euro pro Person.

Was das Kundenprofil angeht, so erklärt Gómez, dass das Unternehmen vor allem Buchungen von internationalen Touristen und ausländischen Residenten erhält, die ihre Zeit optimal ausnutzen und bequem reisen wollen, und sei es nur von der luxuriösen Wohnsiedlung La Zagaleta zum Flughafen Malaga. «Wir haben eine große Nachfrage von Nordamerikanern und Menschen aus dem Nahen Osten. Es wird auch immer üblicher, mit dem Hubschrauber nach Madrid zu fliegen, und die Reise dauert nur etwas mehr als zwei Stunden», sagte er. Der Panoramaflug ist auch bei Besuchern beliebt, die ungewöhnliche Erlebnisse suchen - in nur 20 Minuten genießt der Passagier einen einzigartigen Rundflug über die schönsten Küstenabschnitte mit atemberaubenden Ausblicken.

World Aviation verfügt bereits über 35 Flugzeuge und gilt als Vorreiter in der Pilotenausbildung. Seit letztem Jahr ist das Unternehmen als kommerzieller Anbieter zugelassen und geht mit «guten Erwartungen» in diese Hochsaison: Das Unternehmen hofft, als «führender Anbieter von Panoramaflügen und maßgeschneiderten Flugreisen» gekrönt zu werden.