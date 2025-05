Almuñécar feiert die 26. 'Feria Gastronómica' im Majuelo-Park

MARLENE WÖRNER ALMUÑÉCAR. Donnerstag, 29. Mai 2025 Compartir

Die Stadträtin für Handel, Lucía González, stellte vor kurzem in Begleitung von José Muñoz Frontana, Vizepräsident des Hotel- und Restaurantverbands Valle Tropical, die 26. Ausgabe der Gastronomiemesse in Almuñécar vor, die am 6., 7. und 8. Juni im Park El Majuelo stattfindet. An rund 20 Ständen bieten Restaurants und Bars aus der Gemeinde verschiedene Gerichte an. «Es ist eine großartige Gelegenheit, unsere lokale Küche kennenzulernen und das Engagement der Gastronomie für Produkte aus der Region zu erleben», betonte Lucía González. Sie wies auch darauf hin, dass das Rathaus wie jedes Jahr ein Festzelt aufstellen wird, das über 400 Quadratmeter Schatten spendet.

Neu in diesem Jahr ist die Teilnahme der Organisatoren des Ecomercado mit einem Stand, an dem biologische, nachhaltige und lokale Produkte angeboten werden.

José Muñoz Frontana dankte dem Rathaus für die Unterstützung in den 26 Jahren. Er erklärte: «Ziel ist es, dass die Gastronomen vor Beginn der geschäftigen Sommersaison zusammenkommen. Neue Unternehmen haben zudem die Möglichkeit, ihre Produkte zu präsentieren, und bereits bestehende können Neuzugänge auf ihrer Speisekarte vorstellen.» Muñoz Frontana hob hervor, dass der Getränkepreis auch in diesem Jahr bei einem Euro belassen wird. «Und vor allem werden wir weiterhin großen Wert auf Gerichte und Produkte aus der Region legen, also auf Fisch von unseren Küsten und tropische Erzeugnisse aus unseren Anbaugebieten, mit besonderem Augenmerk auf Chirimoyas, Avocados, Mangos und Mispeln», so Muñoz Frontana.