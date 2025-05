PSOE unterstützt Waffenembargo gegen Israel im Kongress

Jesús Hellín Mittwoch, 21. Mai 2025 Compartir

Die PSOE unterstützt im Kongress den von Sumar und Podemos eingebrachten Gesetzesentwurf, der auch die Unterschriften von EH Bildu, ERC und der BNG trägt und die Verhängung eines Embargos für Waffenverkäufe an Israel fordert. Die Initiative geht nun durchs Parlament, nachdem das Unterhaus dank der Unterstützung von Junts, die nach der Ablehnung von PP und Vox entscheidend geworden war, grünes Licht für ihre Prüfung gegeben hat. Allerdings hat die Partei von Carles Puigdemont angekündigt, dass sie Änderungsanträge einreichen wird, «um ihre politische Verwendung zu vermeiden».

Die Sozialisten unterstützen die Initiative, um «die Position» der Regierung und ihre Haltung gegen die Aktionen des Kabinetts von Benjamin Netanjahu im Gaza-Konflikt zu verdeutlichen. Gegenüber dem Vorwurf der «Kollaboration» mit Israel seitens Podemos erklärten sie, dass Pedro Sánchez die internationale Initiative für den Frieden in der Region «anführt».

Der Text, der am Dienstag im Kongress behandelt wurde, schlägt vor, jegliche Lieferungen zu verbieten, die dazu dienen, die israelische Armee in ihrer Offensive gegen das palästinensische Volk zu stärken, selbst wenn es sich um Material zur Bekämpfung von Unruhen oder um Treibstoff fürs Militär handelt. Dazu ist eine Reform der derzeitigen Vorschriften zur Kontrolle des Außenhandels mit Verteidigungs- und Dual-Use-Material vorgesehen. Das wird auf Staaten ausgedehnt, die «vor einem internationalen Gericht angeklagt wurden, dessen Rechtsprechung von Spanien ratifiziert wurde», weil sie ein «Verbrechen des Völkermords oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit» begangen haben könnten, neben anderen Verstößen, die in den Genfer Konventionen enthalten sind.

Darüber hinaus enthält es ein spezielles Protokoll, das es der Regierung ermöglicht, die Fracht von Schiffen und Flugzeugen, die spanisches Hoheitsgebiet auf dem Weg nach Israel durchqueren, zu überprüfen und eventuell mitgeführte militärische Güter zu beschlagnahmen.

Abkommen mit der EU

Letzte Woche reaktivierte Moncloa den vor einem Jahr gemeinsam mit Irland gestellten Antrag an die Europäische Kommission, die Handelsabkommen zwischen der EU und Israel zu überprüfen, nachdem andere Partner wie die Niederlande und Frankreich diesen Antrag unterstützt hatten, und gestern beschloss die EU-Kommissarin für Außenpolitik, Kaja Kallas, zu überprüfen, ob der Israel seinen Verpflichtungen in Bezug auf die Achtung der Menschenrechte nachkommt. Junts wies allerdings darauf hin, dass dieser Gesetzesentwurf den genannten Anträgen entspricht, aber dass sie ihn «im Einklang mit der Achtung der Menschenrechte» unterstützen. «Ich habe nicht den gleichen gesehen, um Hisbollah, Hamas oder die Unterdrückung der Saharauis durch Marokko gesehen», sagte der Junts-Abgeordnete Isidre Galvin während der Debatte.