Der junge Mann vom Flughafen

Fast 30 Monate lang hat er im Flughafen von Madrid gelebt. Von Dezember 2022 bis vorige Woche. Zuerst im Terminal T4, später dann im Terminal T1, wo ihn die Angestellten der Geschäfte, die Fahrer und das Flughafenpersonal bestens kannten. Inmitten des jüngsten Obdachlosen-Chaos von Barajas, bei dem sich niemand für die knapp 400 am Rande der Gesellschaft Gestrandeten, die auf dem kalten Boden des Tors nach Spanien schlafen, verantwortlich fühlt, stellte sich Salvador Méndez den Kameras und war sogar zu Tränen gerührt. Er ist 28 Jahre alt und lief in Sandalen durch die Gänge, wobei er seine vier Koffer vertrauensvoll in die Obhut seiner Leidensgenossen gab.

Sein Hilferuf wurde von einem Hotelier erhört: Fernando Fernández, Besitzer eines Hotels in Peñamellera Alta in Asturien und, so Salvador, «eine Seele von Mensch», der ihm ein Haus und eine Arbeit anbot. «Ich wurde im Hotel als Zimmer-Reinigungskraft angestellt, mit Unterkunft und Vollpension. Ich bekomme drei Mahlzeiten am Tag und habe ein Zimmer, in dem ich wohnen kann. Das ist ein Unterschied wie zwischen Tag und Nacht.»

Am Mittwoch voriger Woche kam er in seinem neuen Zuhause an, der erste Arbeitstag war am Samstag. «Ich ruhe mich jetzt richtig aus und bin morgen um acht Uhr auf den Beinen, um die Zimmer sauberzumachen», sagte er am Freitagabend. «Es ist unfassbar. Man muss so etwas erlebt haben, um es zu verstehen. Es gibt keine Worte des Dankes oder um zu beschreiben, was ich erlebt habe. Das Unglück, die Finsternis, die versuchten Übergriffe. Ich habe versucht, so menschlich wie möglich zu sein, und jetzt bin ich weit weg von dieser üblen Realität.»

Bis letzte Woche schlief Salvador auf dem Boden des Flughafens, in einem Schlafsack und mit ein paar Jacken. «Es ist nicht dasselbe, auf der Straße zu schlafen wie unter einem sicheren Dach», sagte er, als er ohne Ziel war und das aß, was gerade verfügbar war. Er ist sich sicher, dass seine Mutter ihn in diesen Wochen im Fernsehen gesehen hat. «Sie hat nichts getan, um mir zu helfen», sagt er. Salvador, von seinen Freunden Salva genannt, erzählt, er sei auf der Straße gelandet, als er aus Madrid zurückkehrte, nachdem seine Beziehung in die Brüche gegangen war.

Wenn er etwas Geld habe, gehe er in die Stadt, um «eine meiner Leibspeisen zu essen: Brot mit scharfem Chorizo und etwas Käse, dazu eine Cola. Das kostet insgesamt sieben Euro. Das stecke ich in die Mikrowelle bei Mercadona und es kommt heraus, als wäre es frisch mit geschmolzenem Käse zubereitet.» Er hat in Herbergen übernachtet, in die er auch in der kalten Jahreszeit nicht zurückkehren wollte, weil er dort bestohlen wurde. Von den Menschen, die er am Flughafen zurückließ und mit denen er die Mahlzeiten teilte, sagt er, dass er «bewertete, ob sie eine positive oder negative Einstellung hatten», ob eine «Freundschaft entstand oder ob ich sie in meinem Leben nicht wiedersehen wollte». Jetzt hat er ein neues Leben begonnen.