Rajoys ehemaliger Sicherheitsminister wegen Geldwäsche verhaftet

Der ehemalige Staatssekretär für Sicherheit der PP, Francisco Martínez Vázquez, wurde am Dienstag von Mitgliedern des Nachrichtendienstes 'Comisaría General de Información' (CGI) der Nationalpolizei verhaftet. Die ehemalige rechte Hand von Innenminister Jorge Fernández Díaz wird beschuldigt, Geldwäsche und Computerkriminalität begangen zu haben. Er wurde im Rahmen einer von der Richterin des Nationalen Gerichtshofs María Tardón angeordneten Operation verhaftet, die gegen die angeblich undurchsichtigen Unternehmen ermittelt, die von dem bekannten Hacker José Luis Huertas Rubio, genannt 'Alcasec', gegründet wurden, der ebenfalls festgenommen wurde.

Laut Quellen dieser Operation, die in Madrid und Andorra stattfand, wird Martínez, der Anwalt von 'Alcasec' war, als dieser noch minderjährig war, vorgeworfen, an der Gründung von zwei Unternehmen zur Geldwäsche beteiligt zu sein. Dieses Geld soll Huertas bei Betrügereien über das Internet gestohlen haben soll. Neben Martínez, von Januar 2013 und November 2016 die Nummer zwei im Innenministerium, und Huertas wurden auch der Youtuber A.M. und ein weiterer Mann, ebenfalls mit den Initialen A.M., verhaftet.

Die Agenten durchsuchten am Dienstag das Büro von Martínez, wo sie im Rahmen dieser von Tardón angeordneten Operation, bei der wegen Geldwäsche, Aufdeckung und Verrat von Geheimnissen durch Eindringen in ein Computersystem, Entwendung und Weitergabe vertraulicher Daten und Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung ermittelt wird, eine Fülle von Unterlagen und Datenträgern beschlagnahmten.

Gegen Martínez im Fall 'Kitchen' wegen illegalen Ausspionierens des ehemaligen PP-Schatzmeisters Luis Bárcenas ermittelt. Die Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft fordert 15 Jahre Gefängnis für die Inanspruchnahme der für die Überwachung des ehemaligen Senators bereitgestellten Mittel.

Große Cyber-Angriffe

'Alcasec' wurde im April 2023 berühmt, als er als Urheber des Cyberangriffs auf den 'Punto Neutro Judicial' (PNJ) im Oktober 2022 festgenommen wurde. Der PNJ ist das Telekommunikationsnetz, das die Justizbehörden mit anderen staatlichen Einrichtungen wie der Nationalpolizei, der Guardia Civil, der Steuerbehörde oder der Sozialversicherung verbindet und vom Generalrat der Justiz (CGPJ) verwaltet wird.

Ihm wurde vorgeworfen, sich über die oben genannte Justizdatenbank Zugang zu den persönlichen Daten von 575.186 Steuerzahlern verschafft zu haben, beispielsweise zu ihren Bankkonten. Dies gelang ihm, nachdem er sich mit den Ausweisen zweier Beamter des 2. und 4. Strafgerichts von Bilbao illegal Zutritt verschafft hatte und von dort aus auf die Datenbank der 'erweiterten Konten' der Steuerbehörde zugreifen konnte.

Huertas wurde auf Anordnung des Richters des Nationalen Gerichtshofs José Luis Calama freigelassen, nachdem der Hacker angeblich begonnen hatte, mit der Justiz zusammenzuarbeiten. Später wurde er allerdings erneut verhaftet.

Das Strafregister von 'Alcasec' ist sehr umfangreich. Ihm wird vorgeworfen, sich gemeinsam mit Kumpanen in die Datenbanken der Stadtverwaltung von Granada und einer Abteilung der Region Madrid Zugang verschafft zu haben. Institutionen, aus deren Systemen die Bande 53.000 Euro auf Bankkonten verschoben hat, um sie in Kryptowährungen umzuwandeln, so der Dienst für Computerkriminalität der Provinzstaatsanwaltschaft von Granada.