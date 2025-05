Vier Frauen und drei Minderjähige beim Kentern eines Flüchtlingsboots vor El Hierro gestorben

Aday Martín Santana y Daniel Herrera El Hierro Mittwoch, 28. Mai 2025 Compartir

Tragödie am Hafen von La Restinga auf der Kanareninsel El Hierro. Mindestens sieben Personen - vier Frauen und drei Minderjährige (zwei Mädchen im Alter von 3 bis 6 Jahren und ein Mädchen im Alter von etwa 10 Jahren) - sind nach offiziellen Angaben am heutigen Mittwoch beim Kentern eines Flüchtlingsbootes am Hafen von La Restinga auf El Hierro ums Leben gekommen. Bei einem der 3 bis 6-Jährigen handelt es sich um das vermisste Baby. Das letzte Kind, das als tot gemeldet wurde, war dasjenige, das in ein medizinisches Zentrum gebracht wurde und starb, als es nicht wiederbelebt werden konnte.

Außerdem sind ein junger Mann und eine junge Frau schwer verletzt, wie der Minister Anselmo Pestana ausführte. Er sagte, dass die Migranten «in einem sehr schweren Erschöpfungszustand angekommen sein müssen» und dass das Schiff während der Ausschiffungsarbeiten gekentert sei, was der «heikelste Moment der Rettung» sei.

Mitglieder des Kanarischen Rettungsdienstes (SUC) und des Roten Kreuzes von Teneriffa versorgten die geretteten Personen. Ein Hubschrauber wurde ebenfalls aktiviert, um die Rettungskräfte bei der Hilfeleistung zu unterstützen. Fischer und Mitarbeiter von Tauchclubs haben sich an den Rettungsarbeiten beteiligt.