Zwei Polizisten retten eine Frau davor, mit ihrem Auto über eine Klippe in Alicante zu stürzen

Das Auto landete direkt am Rande der Klippe. Klein: Polizeibeamte kümmern sich um die Fahrerin.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Donnerstag, 22. Mai 2025

Beamte der Nationalpolizei haben einer 48-jährigen Frau in Alicante das Leben gerettet, indem sie verhinderten, dass ihr Auto in der Nähe eines bekannten Strandes von einer Klippe stürzte. Die Beamten, die der Frau zu Hilfe kamen, gehörten zu einer Spezialeinheit, die für Verhandlungssituationen ausgebildet ist. In einer dringenden Meldung des Notrufdienstes 112 wurde darauf hingewiesen, dass das Verhalten der Frau darauf hindeutete, dass sie wahrscheinlich Selbstmord begehen wollte.

Es war der Sohn der Frau, der die Polizei alarmierte und alle Angaben zum Fahrzeug seiner Mutter machte, so dass eine rasche Suche eingeleitet werden konnte. Beim Durchkämmen der Umgebung entdeckte ein Streifenwagen das Fahrzeug mit laufendem Motor nur wenige Meter vom Rand einer Klippe entfernt.

Die beiden Beamten näherten sich dem Auto und sahen darin sichtlich verstörte Frau. Dann bemerkten sie, dass das Auto anfing, sich auf den Rand der Klippe zuzubewegen. Ohne zu zögern, rissen sie in Sekundenbruchteilen die Tür auf der Fahrerseite auf und versuchten, die Frau trotz ihres körperlichen Widerstands aus dem Auto zu ziehen. Während die Frau laut schrie, gelang es ihnen, sie aus dem Auto zu ziehen. Das Auto bewegte sich währenddessen den Abgrund zu.

Sekunden später wurde das Fahrzeug durch die geöffnete Tür gestoppt, und das Fahrwerk blieb im Sand stecken, so dass es nicht ins Meer stürzte, obwohl eines der Vorderräder über der Felskante hängen blieb.

Im Auto wurde ein handgeschriebener Abschiedsbrief gefunden, und es wurde bestätigt, dass sie vor ihrem Selbstmordversuch eine letzte Nachricht an ihren Sohn geschickt hatte.

Nachdem die Frau aus der Gefahrenzone gebracht worden war, wurde sie von den Sanitätern in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie unter ärztlicher Beobachtung stand.