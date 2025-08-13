Junta glaubt, dass das Feuer an der Küste von Tarifa Brandstiftung war

José Luis Piedra Tarifa Mittwoch, 13. August 2025 Teilen

Die andalusische Regierung geht davon aus, dass der Brand, der jetzt in der Sierra de la Plata an der Küste von Tarifa (Cádiz) eingedämmt werden konnte, durch Brandstiftung verursacht wurde, da er in einem von einem Felsen verdeckten Bereich ausgebrochen war, so der Minister für Präsidentschaft, Inneres, sozialen Dialog und Verwaltungsvereinfachung, Antonio Sanz.

Es bestehe der begründete Verdacht, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden sei, so Sanz. Deshalb habe man beschlossen, «alle Überwachungsmaßnahmen zu aktivieren und zu verstärken, die Sicherheitskräfte zu verstärken und auch die Überwachung und die Ermittlungen im Zusammenhang mit den Bränden zu intensivieren».

«Wir sprechen von einem bedauerlichen Umstand, sei es aufgrund von Fahrlässigkeit oder Verantwortungslosigkeit, der oft zu einer Brandsituation führt», sagte Sanz, der die «schlechten Absichten, die Bösgläubigkeit und die Versuche, Schaden anzurichten, bedauerte, die nicht nur eine Naturkatastrophe, sondern auch eine Situation mit unabsehbarem Schaden für die Menschen hätten verursachen können».

Seiner Meinung nach «verschlimmert die gefährliche Situation, die sich am Montag ereignet hat, jetzt, da wir den begründeten Verdacht haben, dass es sich um einen vorsätzlichen Brand gehandelt haben könnte, die Umstände dieses Brandes noch viel mehr, so dass wir fordern, dass das volle Gewicht des Gesetzes gegen diese Art von Menschen eingesetzt wird, die bereit sind, der Natur und den Menschen zu schaden, dem täglichen Leben einer Provinz, deren Wirtschaft und Beschäftigung vom Tourismus abhängen».

Der regionale Notfallmanager hob die großartige Arbeit aller eingesetzten Ressourcen hervor, die es geschafft haben, «die Häuser in extremer Notlage zu retten, ohne dass eines davon in Mitleidenschaft gezogen wurde und natürlich ohne dass es zu gesundheitlichen Zwischenfällen gekommen ist».

Er kündigte außerdem an, dass Drohnen eingesetzt werden, um die Küstengebiete zu überwachen, und dass die Infoca-Ressourcen verstärkt werden, um jederzeit auffällige Vorkommnisse aufdecken zu können.

Die Verbesserung der Entwicklung des Feuers an seiner südlichen Front ermöglichte am Dienstag die schrittweise Rückkehr eines Teils der mehr als 1.500 evakuierten Personen, die in die Hotels Meliá, Atlántico, Varadero und die Urbanisationen Costa Zahara 1 und 2 sowie die höher gelegenen Urbanisationen wie Mar de Plata, Almadraba Playa, Atlanterra Playa und Jardines de Zahara, Bahía de Plata, Atlanterra Costa und Atlanterra Sol zurückkehren konnten.

Für die Betreuung der Evakuierten richtete die Gemeinde Zahara de los Atunes die Mehrzweckhalle der Grundschule CEIP Miguel de Cervantes und die Kirche Nuestra Señora del Carmen ein, wo etwa 400 der mehr als 1 500 Personen, die am Montag ihre Unterkünfte verlassen mussten, übernachteten.