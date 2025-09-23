Badeverbot am Strand La Charca in Salobreña wieder aufgehoben
Neue Wasseranalysen haben eine ausgezeichnete Qualität des Badewassers ergeben
MJ Arrebola
Salobreña
Dienstag, 23. September 2025
Die territoriale Gesundheitsdelegation hat am gestigen Montag das am vergangenen Donnerstag wegen einer hohen Konzentration an Darmenterokokken und Escherichia Coli verhängte Badeverbot im Bereich des Molino-Strandes sowie im westlichen Bereich des Charca-Strandes in Salobreña aufgehoben. Die neuen Wasseranalysen haben eine ausgezeichnete Qualität des Badegewässers ergeben, wie Bürgermeister Javier Ortega erklärte.
Der Strand La Charca war bereits im August wegen Abwassereinleigungen vorübergehend gesperrt worden.
