Gruppe von Wildschweinen am Playa Granada. Emergencias Motril
Wildschweine in Städten

Bewohner von Playa Granada in Motril leben mit Wildschweinen

Die Tiere suchen weiterhin in den Gärten nach Nahrung, und das von der Stadtverwaltung beauftragte Unternehmen wird in den nächsten Tagen neue Fänge durchführen

MJ Arrebola

Motril

Dienstag, 23. September 2025

Auch an der Costa Tropical werden im öfter Wildschweine in den Städten und an den Stränden gesichtet: In Motril sind von Juli bis heute nach Angaben der Stadtverwaltung 32 Wildschweine gefangen worden, seit Januar rund 80 dieser Tiere. Margarita Valdivia, Vorsitzende der Nachbarschaftsvereinigung von Playa Granada, sagte, dass diese Tiere «in der gesamten Gegend sehr häufig vorkommen» und dass sie sogar «am Strand auf der Suche nach Essensresten gesehen werden können, wenn Menschen anwesend sind».

Valdivia erklärte, dass Wildschweine oft in den Gärten und Parks der Gegend umherstreifen und «Gras und Pflanzen zerstören, wenn sie nach Wurzeln graben». Sie merkte an, dass sich die Tiere so sehr an die menschliche Anwesenheit gewöhnt haben, dass «sie keine Angst mehr haben» und manchmal mitten auf der Straße stehen und die Autofahrer beobachten.

Das mit den Fängen beauftragte Unternehmen arbeitet laut der Stadtverwaltung weiter, da eine Zunahme der Wildschweine in den Straßen zu beobachten ist, da die Elterntiere die Jungen aus den Herden werfen, was dazu geführt hat, dass in den letzten Tagen mehr Tiere gesehen wurden.

