Die in Motril ermordete Frau und ihr Ex-Freund stammten aus Cártama

Irene Quirante Motril Montag, 1. September 2025 Teilen

Sie starb in Motril, nachdem sie mehrere Schläge gegen den Kopf erhalten hatte. Das Opfer, eine 54-jährige Frau, stammte aus Cártama, ebenso wie ihr Lebensgefährte, den die Nationalpolizei zunächst wegen Verstoßes gegen das gegen sie verhängte Kontaktverbot und später als Tatverdächtigen festnahm, wie die SUR erfuhr.

Die Ereignisse ereigneten sich am 24. August, und der Verdächtige befindet sich nach seiner Vorführung vor Gericht nun in Untersuchungshaft, da er des Mordes beschuldigt wird und auch wegen Verletzung des richterlichen Annäherungsverbots, da es offenbar mehrere Beschwerden des Opfers gegen ihn gab.

Die Regierungsdelegation gegen geschlechtsspezifische Gewalt hat am heutigen Montag bestätigt, dass es sich um einen Mord geschlechtsspezifischer Gewalt handelt. Der Fall wird vorerst weiterhin als geheim eingestuft.

Das Verbrechen ereignete sich in einem Haus in Motril. Der erste Notruf an die Nummer 112 ging gegen 10.35 Uhr ein. Der Festgenommene ging auf die Straße, um eine dritte Person um Hilfe zu bitten, und bat um dringende Hilfe für seine Partnerin. Er gab an, dass sie blutete und dass er das Telefon nicht finden konnte, so dass er den Notdienst nicht anrufen konnte.

Die Autopsie des Opfers ergab jedoch, dass der Angriff einige Stunden vor dem Hilferuf des Verdächtigen stattfand. Die Rettungssanitäter fanden sie mit Verletzungen vor, die allem Anschein nach von Schlägen auf den Kopf stammten, woraufhin sie in einem sehr ernsten Zustand in das Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de Granada gebracht wurde, wo sie einige Stunden später starb.

Offenbar zog der Verhaftete vor einigen Jahren von Cártama nach Motril, nachdem er Probleme mit Drogen bekommen hatte, die ihn dazu veranlassten, seine Autowerkstatt in Málaga zu schließen und sich von seiner früheren Partnerin zu trennen, mit der er mehrere Jahre verheiratet war und mit der er Kinder hatte.

Den Angaben zufolge lebte das Opfer, mit dem er später eine Beziehung begonnen hatte, einige Zeit mit ihm in Motril. Sie war seit Oktober 2024 aufgrund von Anzeigen gegen den Mann im VioGén-System registriert, obwohl die Treffen zwischen den beiden aufrechterhalten worden waren.