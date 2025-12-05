Weigerung der Wiederinbetriebnahme der Straßenbahn kostet das Rathaus von Vélez-Málaga 305.107 Euro an Zinsen

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Freitag, 5. Dezember 2025 Teilen

Die Straßenbahn von Vélez-Málaga schläft weiterhin den Schlaf der Gerechten, nachdem sie vor mehr als 13 Jahre lang eingestellt wurde. Das Zweiparteien-Regierungsteam von PP und GIPMTM im Rathaus von Vélez-Málaga hat im Juli die Möglichkeit einer kurz- oder mittelfristigen Reaktivierung endgültig ad acta gelegt, und zwar aufgrund der hohen Kosten, die nach ihren Berechnungen rund 15 Millionen Euro betragen würden.

Die Rückzahlung des 3.706.207 Euro hohen Zuschusses aus den europäischen Fonds, die 2022 für die Reaktivierung der Straßenbahn gewährt wurden, wird jedoch zusätzliche Kosten für die angeschlagene Gemeindekasse mit sich bringen, und zwar in Form von Verzugszinsen für die Zeit, die seit dem Erhalt des Zuschusses verstrichen ist. Nach einem Beschluss des Bürgermeisteramtes vom 29. Oktober, der Sur vorliegt, wird die Erstattung der bisher vom Rathaus gezahlten 2.501.690 Euro um 305.108 Euro Verzugszinsen erhöht.

Die Frist für die Ausführung der ersten Phase der Reaktivierung der Straßenbahn war, nachdem bereits eine Verlängerung gewährt worden war, auf den 31. Dezember dieses Jahres festgelegt worden. Nach dem Beschluss vom Juli wurde diese Frist jedoch nicht eingehalten, und das Rathaus hat bereits die Verfahren zur Rückzahlung des Betrags zuzüglich der Zinsen eingeleitet und auch auf die ausstehenden 1.204.517 Euro verzichtet, wie aus den offiziellen Unterlagen hervorgeht, die vom Finanzstadtrat Manuel Gutiérrez (PP) unterzeichnet wurden.

Die Frist für die Ausführung der ersten Phase der Straßenbahnreaktivierung endet am 31. Dezember dieses Jahres

Die Zweiparteienregierung verteidigte bereits im Juli, dass die Entscheidung, auf diese 3,7 Millionen Euro europäischer Mittel zu verzichten, «eine Maßnahme war, die mit institutioneller Verantwortung, finanzieller Nachhaltigkeit und der Achtung der Prioritäten der Bürger angenommen wurde». Diese Entscheidung bedeutet die Verschiebung der Umsetzung eines Verkehrssystems, «dessen Sanierung 15 Millionen Euro übersteigen würde, eine unbezahlbare Investition für die derzeitigen wirtschaftlichen Kapazitäten des Rathauses, die auch keine wirtschaftliche Beteiligung der Zentralregierung hätte», hieß es in einer Erklärung des Rathauses.

Das Regierungsteam hat «sich dafür entschieden, die kommunalen Ressourcen auf dringende und vorrangige Projekte für die Bevölkerung zu konzentrieren, wie die Verstärkung des Reinigungsvertrags, der auf 12 Millionen Euro erweitert wird; die Schaffung von 295 Sozialwohnungen; die Wiederbelebung des historischen Zentrums und die Reaktivierung des Theaters Lope de Vega, sowie eine Verstärkung der Pflege von Parks und Gärten».

«Schwierige Maßnahme»

Die Maßnahme «ist zwar schwierig, stützt sich aber auf eine gründliche rechtliche, wirtschaftliche und soziale Analyse». In Gemeinden wie Vélez-Málaga mit mehr als 80.000 Einwohnern ist die Bereitstellung von öffentlichen Nahverkehrsdiensten gemäß Artikel 26 des Gesetzes zur Regelung der Grundlagen der Kommunalverwaltung obligatorisch. «Dieses Angebot muss jedoch im Rahmen von Modellen gewährleistet werden, die den Kriterien der Effizienz, der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit und der tatsächlichen Deckung der Bedürfnisse der Bürger entsprechen», fügten sie hinzu.

In diesem Sinne, so die beiden Parteien, «unterstreichen verschiedene technische Berichte, dass die Stadtverwaltung in den letzten Jahren nicht die notwendige finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Wartungs- und Erhaltungsarbeiten an der Straßenbahninfrastruktur erhalten hat». Dieser kumulierte Mangel an Maßnahmen hat nach Ansicht des Rathauses «zu einer erheblichen Verschlechterung der mobilen Einheiten und der Strecke geführt, die heute zu einer Investition in Millionenhöhe zwingen würde, die ohne externe Unterstützung die Haushaltsstabilität der Stadtverwaltung gefährden könnte», für die Anpassungspläne für die Bezahlung der Lieferanten bis 2040 vorgesehen sind.

«Außerdem verlangen die aufeinanderfolgenden Haushaltsstabilitätsgesetze sowie Artikel 135 der spanischen Verfassung, dass alle öffentlichen Investitionen mit einer effizienten und wirtschaftlichen Verwaltung der öffentlichen Mittel vereinbar sein müssen. In diesem Fall würde die Verwirklichung der Straßenbahn ohne die Garantie einer ausreichenden Nachfrage das finanzielle Gleichgewicht der Gemeinde gefährden», argumentierte die Zweiparteienregierung.

«Meinungsumfragen zeigen, dass die Mehrheit der Einwohner die Reaktivierung der Straßenbahn nicht als vorrangig ansieht»

Dazu kommt noch die Wahrnehmung der Öffentlichkeit. «Studien und Meinungsumfragen zeigen, dass die meisten Einwohner die Wiederaufnahme der Straßenbahn nicht als Priorität betrachten. Im Gegenteil, die Bevölkerung ist eher an nachhaltigeren Mobilitätslösungen interessiert, die auf das gesamte Gemeindegebiet ausgedehnt werden».

Der Stadtrat für Mobilität, Celestino Rivas (PP), versicherte, dass «diese Entscheidung kein Verzicht ist, sondern ein festes Bekenntnis zu den tatsächlichen Bedürfnissen der Einwohner und zu einem vernünftigen Umgang mit öffentlichen Geldernt».

«Mangelnde Rentabilität»

Die Zweiparteienregierung erinnerte auch daran, dass die Straßenbahn ihren Betrieb einstellte, «gerade weil sie nicht rentabel und nachhaltig war, da sie nicht die erwartete Nachfrage befriedigte und hohe Kosten für die öffentlichen Kassen verursachte». «Heute, Jahre später und mit einer sehr verschlechterten Infrastruktur, würde ihre Wiederherstellung eine noch größere Investition bedeuten, ohne dass die Zentralregierung irgendwelche Fortschritte bei der Bildung der Arbeitsgruppe gemacht hätte, die ihre Reaktivierung fördern würde», fügten sie hinzu.

Parallel dazu stellt die kürzlich von der spanischen Regierung in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie für den Küstenzug, in der die mögliche Bahnverbindung zwischen Algeciras und Nerja untersucht werden soll, «einen Wendepunkt in der Planung des öffentlichen Verkehrs an der gesamten Costa del Sol dar». Nach Ansicht der Zweiparteienregierung «wird diese Studie die Bewertung der Rolle beinhalten, die das Straßenbahnsystem von Vélez-Málaga in Zukunft innerhalb eines umfassenderen Mobilitätsnetzes der Metropole spielen könnte, so dass eine endgültige Entscheidung erst nach Vorliegen der Ergebnisse des Berichts getroffen werden kann».

«Heute wollen wir unsere Anstrengungen auf nützliche und nachhaltige Projekte konzentrieren, auf die Sanierung unserer Straßen, auf die Unterstützung junger Menschen beim Zugang zu Wohnraum, auf die Wiederherstellung öffentlicher Räume und auf die Verbesserung der tatsächlichen Mobilität in allen Teilen der Gemeinde», so Rivas abschließend.

«Es handelt sich um eine nicht zu rechtfertigende Entscheidung, die einseitig und ohne Anhörung der Öffentlichkeit getroffen wurde und auf Lügen beruht» Víctor González Sprecher der PSOE in der Opposition

Der Sprecher der PSOE in der Opposition, Víctor González, prangerte an, dass die Weigerung, die Straßenbahn zu reaktivieren, «eine nicht zu rechtfertigende Entscheidung ist, die einseitig getroffen wurde, ohne die Öffentlichkeit zu konsultieren und auf Lügen beruht». «Sie lehnen eine Subvention der spanischen Regierung ab, die dazu dienen würde, die Straßenbahn zu reaktivieren und das gesamte Verkehrssystem in der Gemeinde, von Chilches bis Lagos, zu verbessern», so der sozialistische Stadtrat.

Seiner Meinung nach «lügt die Zweiparteienregierung, indem sie sagt, dass die Kosten 15 Millionen Euro betragen, während die technischen Berichte von neun Millionen sprechen, einschließlich der Modernisierung. Sie haben ein Referendum über die Straßenbahn versprochen, das nie stattgefunden hat. Während die Junta in anderen Städten, wie in Jaén, Straßenbahnen finanziert, fließt in Vélez-Málaga kein einziger Euro. Mehr Steuern, weniger Dienstleistungen und die völlige Abschaffung des öffentlichen Verkehrs».