Wiedereröffnung der Straße San Pedro-Ronda: Ein Grund zum Feiern

San Pedro Alcántara Montag, 14. Juli 2025

Die andalusischen Regionalministerinnen für Öffentliche Bauarbeiten und Finanzen, Rocío Díaz und Carolina España, haben am heutigen Montag an einer Veranstaltung teilgenommen, um die Wiedereröffnung der Straße zwischen San Pedro Alcántara und Ronda zu feiern, die seit dem Sturm Jana, der einen schweren Erdrutsch verursachte, der einen Teil der Straße und vor allem eine Brücke zerstörte, völlig unterbrochen war. Die Arbeiten wurden rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, auch nachts, durchgeführt und ermöglichten die teilweise Freigabe der Straße, die nach Angaben der spanischen Verkehrsbehörde DGT und der Straßenmeisterei von Ronda ohne Zwischenfälle funktioniert.

Die Arbeiten, die Experten für Geotechnik und vertikale Arbeiten erforderten, werden bis Ende September abgeschlossen sein. Sie haben eine Investition von 4,5 Millionen Euro erfordert. Auf dem Abschnitt, der repariert wurde, ist die Straße nur einspurig befahrbar, der Verkehr wird Bis durch Ampeln geregelt.

9.000 Autos pro Tag

Man schätzt, dass diese Straße an Werktagen von etwa 9.000 Fahrzeugen pro Tag benutzt wird, obwohl in den ersten Stunden der Wiedereröffnung der Verkehr aufgrund der Ferienzeit und der Neuheit dieser strategischen Alternative für die Region von Ronda sehr gering war. Mehrere Bürgermeister aus der Umgebung, darunter die Bürgermeisterin von Ronda, María de la Paz Fernández, nahmen an der Veranstaltung teil.

«Ich danke dem gesamten Team, das es uns ermöglicht hat, die Fristen zu verkürzen. Das ist etwas, das wir heute feiern», sagte Bauministerin Rocío Díaz. «Vor vier Monaten habe ich mit meinem Team überlegt, wie wir das Problem lösen können. Und es war keine einfache technische Lösung. Vertikale Arbeiten, geotechnische Experten und sogar Mikrosprengungen. Deshalb ist diese teilweise Wiedereröffnung ein voller Erfolg», sagte sie, während sie die Zahl der an der Öffnung der A-397 beteiligten Arbeiter auf ein halbes Hundert schätzte.

Ampeln im Drei-Minuten-Takt

«Wir danken auch der Geduld der Menschen, die diese Straße täglich benutzt haben und aus den uns bekannten Gründen nicht mehr in der Lage waren, dies zu tun», fügte sie hinzu. Die Ministerin kündigte an, dass die zweite Phase der Arbeiten, die jetzt beginnt, im Oktober abgeschlossen und vollständig geöffnet sein wird.

Antonio Nieto, Leiter der Abteilung Straßen der Delegation für territoriale Entwicklung in Málaga, erklärte, dass die Ampeln im Drei-Minuten-Takt geschaltet sind. Sie werden jedoch je nach Bedarf und Verkehrsaufkommen angepasst, sowohl bergab als auch bergauf.