Wiedereröffnung der Straße San Pedro-Ronda: «Nach vier Monaten auf einem zweistündigen Umweg ist das heute die wahre Pracht»

Emma Pérez-Romera San Pedro Alcántara Montag, 14. Juli 2025

María Antonia González Palmero und ihre Schwester María del Mar können ihre Freude nicht verbergen: Heute beginnt ihr Geschäft zu leben«. Das Tor des Ausglugslokals Venta El Madroño bei Kilometer 23 der A-397, zwischen Ronda und San Pedro Alcántara, steht weit offen und empfängt die Motorrad- und Fahrradfahrer, die diese Straße befahren, nachdem sie vier Monate lang wegen eines Erdrutsches nach den schweren Regenfällen im Frühjahr gesperrt gewesen war.

So auch Álvaro, ein Spediteur, der am die Öffnung der Straße nutzte, um mit seinem mit Getränken beladenen Lkw die Straße hoch und wieder zurück fuhr. «Nach vier Monaten, in denen ich fast zwei Stunden lang Umwege gefahren bin, ist das eine wahre Pracht», sagt er. «Ich wohne in San Pedro und wollte heute hierher kommen, um hier zu sein, um diese Aussicht zu genießen», sagt Luisa, die sich die Gelegenheit nicht entgehen ließ, als eine der ersten wieder auf der A-397 zu fahren.

Julio betreibt einen Obststand am Ortsausgang von San Pedro in Richtung Ronda. Er weiß, was für schlimme vier Monate die Geschäfte in der Gegend hinter sich haben. «Die Menschen hatten eine sehr schlechte Zeit, viele Geschäfte haben geschlossen, andere mussten Abstriche machen, und heute können wir endlich damit beginnen, die Normalität für diejenigen von uns wiederherzustellen, die an dieser Straße leben», betont Julio.

Dieser Optimismus wird auch von den Bikern und Radfahrern geteilt, die begonnen haben, diese Straße zu befahren, die sie wegen ihrer Landschaft, ihrer Steigungen und Kurven so lieben. Rafael Vera ist heute mit seinem Motorrad auf dieser Straße unterwegs: «Ich wollte sehen, wie die Straße ist, und sie ist in Ordnung».

María Antonia González Palmero Geschäftsführerin der Venta El Madroño «Es ist, als ob wir im Lotto gewonnen hätten, wir haben unser Leben zurück.»

«Die meisten Leute haben noch nicht mitbekommen, dass die Straße offen ist und man fahren kann, aber wir haben schon mehr Leute gesehen als in den letzten vier Monaten», sagt María Antonia mit einem Lächeln im Gesicht. «Wir haben eine sehr schwierige Zeit hinter uns, wir haben einige sehr schwierige Momente durchlebt, wir waren vier Monate lang am Nullpunkt, ohne Publikum, ohne Radfahrer, ohne Menschen... Wir sind sehr glücklich, unser Geschäft wieder aufzunehmen, viele Kunden sind bereits Freunde und das ist unser Leben», betont sie.

Cristian Boza «Es ist eine Freude, dass der Verkehr wieder läuft, auch mit einer Ampel.»

Cristian Boza, ein Motorradfahrer, der als Wachmann in der Nähe von San Pedro Alcántara arbeitet, sagt: «Heute fahre ich die Straße als Motorradfahrer hinauf, aber heute Nachmittag fahre ich sie hinunter, um zur Arbeit zu gehen. Die Eröffnung ist eine Freude, vor allem für viele Unternehmen, denen es durch die Sperrung schlecht ging.».

Jone Ellingsen Radfahrer «Es ist eine wunderbare Straße zum Trainieren.»

«Es ist großartig, dass die Straße heute geöffnet ist. Wir sind hier, um zu trainieren, es ist eine wunderbare Straße und es ist perfekt, dass sie endlich für unser Training geöffnet ist», erklärt die Radfahrerin Jone Ellingsen.