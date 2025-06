Erneuter Überfall auf eine Apotheke in Málaga: Täter fliehen mit der Kasse auf einem Motorrad

Irene Quirante Málaga Donnerstag, 19. Juni 2025 Compartir

Ein erneuter Überfall auf eine Apotheke in Málaga hat sich am gestigen Mittwoch gegen 12.20 Uhr in der Avenida de Los Guindos ereignet. Ein Mann, der einen Helm und eine Sturmhaube trug, um sein Gesicht zu verbergen, brach in das Lokal ein, in dem sich zu diesem Zeitpunkt keine Kunden befanden. Am Tresen war nur ein Angesteller anwesend, während die Apothekerin im Inneren der Apotheke war. Diesen bedrohte der Mann mit einem Messer, dann zog er die Kasse hinter dem Tresen heraus und eilte nach draußen, wo ein Komplize auf einem Motorrad auf ihn wartete, mit dem er schließlich fortfuhr.

Die Nationalpolizei traf Minuten später am Tatort ein und nahm die Ermittlungen auf. Nach Angaben der Polizei war das Fluchtmotorrad vermutlich gestohlen.

Erst am 5. Juni gab es in Málaga einen Überfall auf eine Apotheke im Stadtteil Puerto de la Torre. An den Überfall schloss sich eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Nationalpolizei an, bei der das Polieifahrzeug mit dem Fluchtwagen zusammenstieß und die drei Täter sowie der Unterinspektor Antonio Ramos Pérez ums Leben kamen. Die Täter, so stellte sich bald heraus, hatten zuvor schon mindestens 13 Überflälle auf Apotheken in der Provinz Málaga verÜbt.