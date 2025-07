Málagas Baustadträtin Carmen Casero: «Wir haben von Anfang an Ja zur WM gesagt, aber nicht um jeden Preis»

Jesús Hinojosa Málaga Montag, 21. Juli 2025 Compartir

Der Verzicht Málagas auf die Fußballweltmeisterschaft 2030 hat einen großen Teil der Debatte in der Plenarversammlung des Bauausschusses am heutigen Montag eingenommen. Con Málaga brachte ... einen Antrag zu diesem Thema ein, und die PSOE forderte die Baustadträtin Carmen Casero auf, vor dem Plenum zu erscheinen. Im Vorfeld der für Donnerstag anberaumten außerordentlichen Plenarsitzung zu diesem Thema verteidigte sich Casero gegen die heftige Kritik der Oppositionsfraktionen, die das Vorgehen des Bürgermeisters Francisco de la Torre in dieser Angelegenheit scharf kritisiert hatten.

Mehr zum Thema Málagas Bürgermeister Francisco de la Torre bevorzugt ein neues Rosaleda-Stadion in der Nähe des Stadtzentrums Der PSOE-Stadtrat Mariano Ruiz bezeichnete die Situation als «monumentale Lächerlichkeit», für die sich die Kommunalverwaltung «zumindest entschuldigen» sollte. «Sie hatten von der ersten Minute an nicht den Willen, die Sache voranzubringen. Genug ist genug, hören Sie auf zu lügen und zu manipulieren», sagte der sozialistische Stadtrat, der Rechenschaft forderte. «Dreißig Jahre sind zu lang, um sich weiterhin mit De la Torre abzufinden», erklärte er. Auch diestellvertretende Sprecherin von Con Málaga (IU und Podemos), Toni Morillas, sagte, dass die Angelegenheit eine Untersuchungskommission verdiene, da sie gezeigt habe, dass «die Unfähigkeit der Regierungsmannschaft diese Stadt teuer zu stehen kommt». «Der Bürgermeister müsste Erklärungen für den absoluten Mangel an Koordination und die hohen Ausgaben für Studien, die keinen Nutzen mehr haben, liefern», kritisierte sie. Auch der Sprecher von Vox, Antonio Alcázar, bezeichnete es als «peinlich», dass Málaga von der Ausrichtung der WM zurückgetreten ist. «Es war ein Versagen, für das es keine Entschuldigung gibt ohne», sagte er. Angesichts dieses Sperrfeuer der Kritik hat Baustadträtin Carmen Casero versichert, dass alles «mit absoluter Transparenz und ohne Lügen» geschehen sei. «Wir haben nicht gelogen, wir haben von Anfang an Ja zur WM gesagt, aber nicht um jeden Preis», sagte Casero, die argumentierte, dass der Rückzieher eine «komplexe» Entscheidung war, die «in Abwägung mit dem FC Málaga und den Fans» in einer Sitzung getroffen wurde, an der sie, wie sie zugab, nicht teilnahm, bei der aber andere Mitglieder des Regierungsteams anwesend waren. «Wir haben unser Gesicht gezeigt und es wird ein neues Rosaleda-Stadion geben, auch wenn es dort keine Fußballweltmeisterschaft gibt. Dafür arbeiten wir weiter hart und werden den FC Málaga nie in Frage stellen», fügte sie hinzu.