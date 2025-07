Laura Chaplin anlässlich ihrer Ausstellung in Marbella: «Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag in unserem Leben»

Emma Pérez-Romera Marbella Montag, 14. Juli 2025 Compartir

Ihr Lächeln verrät die Mission, die sie selbst, Laura Chaplin (Schweiz, 1987), in dieser Welt hat, eine Mission, die sie von ihrem Großvater, dem großen Charlie Chaplin, geerbt hat, als deren Botschafterin sie sich fühlt und die sie definiert als «Glück in alle Ecken bringen und auch Lachen durch die Kunst».

Ihr Lächeln wird nicht weniger, wenn sie mit SUR spricht, denn ihre Bilder werden zum ersten Mal in Spanien in einer Ausstellung gezeigt, die bis zum 17. Juli in dem exklusiven und kürzlich eröffneten Raum zu sehen ist, den das Juweliergeschäft Gómez y Molina in Marbella in der Avenida Ramón y Cajal in der Stadt eröffnet hat, und zwar mit den Werken von Laura Chaplin.

- Dies ist Ihre erste Ausstellung in Spanien, was bedeutet dieses Ereignis für Sie?

- Es freut mich sehr, dass meine Bilder endlich in Spanien ausgestellt werden. 2011 hatte ich meine erste Ausstellung. Ich bin mit meinen Bildern durch die ganze Welt gereist und freue mich sehr, dass sie endlich in diesem Land und vor allem in Marbella gezeigt werden, in diesem Raum, in dem es sehr aufregend ist, Malerei mit Schmuck zu mischen, eine Kunst, die Hand in Hand geht.

- Hier sind 22 Bilder zu sehen, die Ihren Großvater, weibliche Silhouetten und Pferde in einer Bildwelt zeigen, die man als traumhaft bezeichnen könnte. Was wollen Sie mit Ihrem Bild erreichen?

- Meine Bilder sind eine Erweiterung meiner Persönlichkeit und meines Lebens und sollen ein gutes Gefühl vermitteln, Positivität ausstrahlen, so dass die Menschen, die sie betrachten, aufleuchten, ein Lächeln auf ihren Gesichtern sehen und die Ruhe spüren, die ich ihnen vermitteln möchte.

- Und warum die Farbe Blau?

- Sie strahlt Frieden und Ruhe aus, sie ist entspannend. Ich fühle sie als meine Wurzeln und denke, dass sie hilft, die Energie zu erhöhen. Deshalb ist die Farbe Blau in diesen Gemälden so wichtig. Außerdem ist Marbella blau und sein Licht ist fantastisch, um meine Arbeit zu präsentieren. Außerdem ist Marbella einer der kosmopolitischsten Orte der Welt, es atmet Freude und hier zu leben bringt ein Lächeln, eines meiner Ziele.

- Ihr Wohnsitz ist in der Schweiz, aber seit einiger Zeit teilen Sie ihn mit Vinaroz in Castellón.

- Ja, dort entwickle ich einen Teil meiner künstlerischen Seite und auch meine Liebe zu Pferden, die die Protagonisten in vielen meiner Bilder sind und mit denen ich auch Kunsttherapie mache. Ich werde den Sommer dort verbringen und dann im Herbst mit weiteren Ausstellungen in Deutschland fortfahren.

- Sie sprechen mit großer Liebe von seinem Großvater und fühlen sich verpflichtet, dessen Erbe fortzuführen und zu erweitern. Warum?

- Mein Großvater hat in seinem Leben viel getan, um die Menschen glücklicher zu machen, um sie zum Lachen zu bringen. Ich bin seiner Meinung, dass ein Tag ohne Lachen ein verlorener Tag in unserem Leben ist, und ich glaube wirklich, dass Lachen der erste Schritt zum Glück ist, also denke ich, dass es notwendig ist, daran zu arbeiten, wie er es getan hat, das fortzuführen, was er angefangen hat. Er hatte einen großen Einfluss auf die Menschen, und das ist auch heute sehr wichtig und notwendig.

- Er hat auch ein Buch geschrieben, in dem er über Glück, seinen Großvater und darüber spricht, warum es so wichtig ist, zu lächeln. Es trägt den deutschen Titel «Lachen ist der erste Schritt zum Glück».

- Ich glaube, dass man etwas bewirken kann, und in dieser schnelllebigen Welt, in der der Stresspegel so hoch ist, muss man innehalten und lachen, und deshalb wollte ich dieses Buch schreiben, damit die Menschen, die es lesen, innehalten, genießen und lachen.

- Ihr künstlerisches Schaffen konzentriert sich auf die Malerei, aber Ihr kreatives Schaffen umfasst auch eine Taschen-, Uhren- und Kleidungskollektion. Ferner sind Sie Mäzen mehrerer Nichtregierungsorganisationen.

- Das ist richtig. Konkret arbeite ich direkt mit zwei Stiftungen zusammen, einer in der Schweiz, die vor Ort in Kolumbien tätig ist. Sie heißt Moi Pour Toi und bietet gefährdeten Kindern und Jugendlichen zwischen 4 und 18 Jahren Schutz, Bildung und eine umfassende Ausbildung. Die andere NRO, mit der ich zusammenarbeite, hat mit nachhaltiger Baumwolle in Afrika zu tun, mit dem Schutz der Natur, mit biologischem Anbau und der Sensibilisierung für den Schutz des Planeten und heißt Cotton Made In Africa. Es ist sehr wichtig für mich, diese Arbeit zu machen, sie erfüllt mein Herz.

- Zum Schluss, Laura, ermutigen Sie bitte die Leser von SUR, Ihre Ausstellung zu besuchen.

- Nun, jeder kann die Ausstellung besuchen, es gibt keine Grenzen, man muss sie nur genießen und ihr Licht spüren.